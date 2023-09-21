Чи потрібно вивертати речі навиворіт під час прання: правильне рішення

З часів наших мам і бабусь змінилося чимало видів і моделей пральних машин, однак правила дбайливого прання залишаються майже незмінними. Так, вважається, що речі перед закладанням у машину слід вивертати навиворіт.

Чи правильно це, розповіли експерти українського видання.

Прихильники прання предметів гардероба з вивороту наводять такі доводи «за»:

одяг довше зберігає цілісність волокон. Це означає, що він стає менш схильним до зносу, його колір довше радує своєю насиченістю;

замки, ґудзики та інша фурнітура не пошкоджують інших виробів під час спільного прання в машинці;

блискавки і ґудзики довше зберігають свою функціональність, не втрачають привабливого вигляду. На них залишається менше подряпин і відколів. Прання одягу з виворітного боку дає змогу зберегти на ньому аплікації, лейбли, візерунки зі страз, вишивку.

на тканині рідше і в меншій кількості утворюються ковтунці;

на лицьовій стороні речей не залишаються розводи від прального порошку;

випрані речі не потрібно вивертати, щоб дбайливо їх висушити.

Противники цього методу, своєю чергою наголошують, що так не можливо якісно вивести плями та інші забруднення з речей. І це правда.

Ознайомившись з доводами «за» і «проти», підведемо підсумки:

періть лицьовим боком назовні одяг, якщо на ньому є складні плями або якщо тканина, з якої він зшитий, погано піддається відпиранню;

якщо вам потрібно тільки освіжити речі, не полінуйтеся перед пранням їх вивернути.

Речі із засохлими, застарілими плямами, що в'їлися в тканину варто попередньо запирати вручну. А після цього періть речі в машинці лицьовим боком назовні тільки в тому разі, якщо забруднення повністю видалити не вийшло.

За можливості намагайтеся мінімізувати кількість прань на лицьовому боці, щоб одяг якомога довше зберігав свій привабливий вигляд.

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