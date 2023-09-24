«Можна навіть тим, хто на дієті»: перець, фарширований печінковим паштетом, — мало калорій та унікальний смак

Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом фаршированого перцю «під вино», кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати перець, фарширований паштетом із печінки.

Ця страва є цікавим способом їсти овочі та субпродукти і насичувати організм клітковиною, мінералами та вітамінами. Мало калорій, необхідна кількість поживних речовин та унікальний та безпомилковий смак — це про перець, фарширований паштетом із печінки. Його можна їсти навіть тим, хто дотримується дієти, але без гарніру.

Фарширований перець чудовий як у свіжоприготованому, так і в теплому виді, і може зберігатися добу в холодильнику. Однак перед дегустацією його добре залишити на пів години за кімнатної температури або прогріти в духовці при 200 °C протягом десяти хвилин.

Інгредієнти на 4 порції: — перець солодкий 500 г

- печінка яловича 500 г

- цибуля ріпчаста 1 шт.

- морква1 шт.

- сіль за смаком

- перець чорний мелений за смаком

- зелень за смаком Спосіб приготування: Крок ½

Печінку помийте, наріжте шматочками. Цибулю очистіть і розріжте на 4 частини. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м’ясорубку. Моркву і зелень помийте та обсушіть. Моркву натріть на середній терці, а зелень подрібніть і додайте все до печінки. Масу посоліть, поперчіть і перемішайте. Крок 2/2

Солодкий перець помийте і очистіть від серцевини. Розріжте навпіл і наповніть половинки підготовленою начинкою. Викладіть їх на деко і запікайте 30 хвилин при температурі 190 °C. Перед подачею прикрасьте зеленню.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар та блогер Тарас Кліпін поділився незвичайним та водночас легким у виконанні рецептом фаршированого перця з сиром. А кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати фаршировані по-українські томати.

Фото: Depositphotos

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