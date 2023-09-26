«Ексгібіціоніста, який напав на мене, допитали і… відпустили»: у поліції дії збоченця вважають хуліганством, постраждала не згодна

На столичній Воздиженці серед білого дня молоду жінку атакував збоченець. «ФАКТИ» розповідали про цей випадок у липні — одразу після того, як це сталося. Серед мешканців Києва це місце є дуже популярним, але саме в той момент, коли це сталося, Людмила Самсонова була там одна. Невідомий чоловік, що з'явився нізвідки, почав при ній мастурбувати, а коли Людмила спробувала його прогнати, він на неї напав і вдарив.

Злякати нападника вдалося лише після того, як Людмила спробувала зняти його на камеру мобільного телефону.

Людмила одразу звернулася до поліції. Надії на те, що збоченця знайдуть, було мало. Але його розшукали та затримали. «ФАКТИ» дізналися продовження цієї резонансної історії.

Підтвердженням незахищеності жінок і чоловіків від сексуальних домагань стали сотні коментарів до посту Людмили від постраждалих

Крім звернення до поліції, Людмила розповіла про те, що сталося в Instagram — і таким чином порушила цілу проблему того, наскільки в нашій країні і жінки, і чоловіки не захищені від будь-яких сексуальних домагань. Підтвердженням цього стали сотні коментарів від постраждалих, які зіткнулися з подібними атаками у парках, у дворах власних будинків та навіть у громадському транспорті.

Розповідаючи подробиці інциденту на Воздвиженці, Людмила сказала, що прийшла туди у будній день близько пів на десяту ранку.

- Там були лише я та одна дівчина, яка займалася йогою, — розповіла «ФАКТАМ» Людмила. — Поки я там сиділа, приходили та йшли інші люди, я бачила кілька пар із собаками. Але їх було мало. Потім та дівчина теж пішла. Я була там одна, мабуть, 15−20 хвилин, не більше. Я розслабилася, заплющила очі. Відразу хочу сказати, що я була одягнена (це питання багато хто ставив після посту в Instagram). Я не дрімала, просто сиділа із заплющеними очима. Ця людина підійшла дуже тихо, мабуть, підкралася. Тому що я не чула його кроків. Коли розплющила очі, раптом побачила, як він стоїть прямо наді мною і мастурбує.

Як, напевно, багато хто з нас, з ексгібіціоністами я стикалася і раніше. І знаю, що зазвичай вони не нападають на людей. Якщо ти реагуєш агресивно, вони, як правило, просто йдуть. Але не цього разу. Цей йти не збирався.

Захищаючись, Людмила схопила палицю. Нападник не зупинявся — продовжував на неї йти, кажучи: «Не смій». Людмила вдарила його палицею.

- Після чого він на мене напав, — каже постраждала. — Схопив, ударив і жбурнув на землю. Тоді я подумала, що зараз він мене уб'є або зґвалтує. Навколо нікого не було, мене не було кому захистити. І як я зі своїми 48 кілограмами могла б з ним боротися?

Ідея зафіксувати його на камеру прийшла несподівано — в той момент, коли я від його удару впала на землю. За якусь долю секунди я зрозуміла, що запис чи фото буде моїм доказом. І це спрацювало. Насамперед тому, що він злякався. Він почав кричати, що зараз забере у мене телефон і викине його. Але сам цього не зробив і пішов. Він не хотів, щоб я зняла його обличчя. І це мене врятувало. Насамкінець він закричав, що я «мразь» і що «мені можна „балдєть“, а йому ні».

Я потім ще довго приходила у себе після того, що сталося. Я насправді людина досить обережна, не шукаю пригод, не ходжу одна в потенційно небезпечних місцях. І я навіть подумати не могла, що таке може статися на Воздвиженці серед білого дня. Страшно усвідомлювати, що це може статися будь-де і що ти абсолютно не захищений.

Людмила одразу звернулася до поліції. Після деякої бюрократичної тяганини таки змогла подати заяву до Подільського райвідділу. Після резонансу поліцейські опитали Людмилу, провели слідчі дії. І в результаті маніяка з Воздвиженки (саме так його багато хто називав у соцмережах) знайшли та затримали.

- Це вдалося зробити завдяки моїм показам та записам з камер відеоспостереження, — розповідає «ФАКТАМ» Людмила. — Мені показали його фотографії — і я його впізнала, це була саме та людина, яка на мене напала. Але на цьому добрі новини поки що закінчуються, бо підозру у скоєнні злочину йому ніхто не оголосив. Його просто допитали та відпустили. Наскільки мені відомо, він заперечує свою провину і каже щось протилежне — про те, що мало не я мала намір його атакувати. І поки що це його слово проти мого.

«Те, що сталося зі мною на Воздвиженці — це і є сексуальне домагання, сексуальне насильство»

- Свідків інциденту немає, адже там нікого більше не було, — продовжує Людмила. — Хоча є ті ж самі записи камер відеоспостереження, які, гадаю, можуть прояснити ситуацію. Покази дала і моя подруга, яка приїхала після того, як все це сталося і бачила, в якому стані я була. А судмедекспертиза зафіксувала синці на моїй руці. Але, схоже, цього недостатньо для пред'явлення підозри.

Людмила Самсонова

Людмила каже, що ще один важливий момент у цій історії — це стаття Кримінального Кодексу, за якою поліція кваліфікувала інцидент.

- На цей момент кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу — «Хуліганство», — уточнює Людмила. — Хоча, як на мене, ця кваліфікація некоректна. У Кримінальному кодексі є стаття 153 — «Сексуальне насильство». Перший пункт цієї статті — це якраз про мою ситуацію. Звучить він так: «Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) — карається позбавленням волі на строк до п'яти років». Те, що сталося зі мною на Воздвиженці — це і є сексуальне домагання, сексуальне насильство. І ця стаття передбачає більш жорстке покарання, ніж «Хуліганство», за якою максимальне покарання — це штраф.

Безумовно, те, що злочинця в принципі встановили та розшукали — це дуже добре. Але це навряд чи має сенс, якщо він не понесе покарання.

— Чому статтю не перекваліфікують?

- Це питання не до мене, а до поліції. Можливо, наші правоохоронні органи не мають досвіду роботи з цією статтею, і вони й самі не знають, які саме дії підпадають під визначення «сексуальне домагання». Але хіба атакувати жінку у парку, показуючи їй статевий член, це не домагання?

Наразі слідство триває, і ми з моїм адвокатом подали клопотання про проведення психіатричної експертизи. Як би це дивно не звучало, але психіатричну експертизу проходитиму я, щоб довести, що я абсолютно адекватна, не маю жодних маній та іншого. Зобов'язати пройти психіатричну експертизу людину, яка на мене напала, поки що ніхто не може, адже він навіть не під слідством.

Думаю, вся ця ситуація є відповіддю на запитання, чому в нашій країні ти ніде і ніколи не можеш почуватися захищеним від сексуальних домагань. Як бачите, навіть якщо людину, що на вас напала, знайдуть, це ще нічого не означає.

Буквально днями стало відомо про ще один випадок, який, на жаль, підтверджує слова Людмили. У Єдиному реєстрі судових рішень з'явилася винесена Печерським райсудом столиці ухвала, згідно з якою людина, яка атакувала жінку в громадському транспорті, відбулася штрафом у розмірі 119 гривень. Інцидент стався у серпні на станції метро «Печерська». У переході між ескалаторами один із пасажирів, як сказано в ухвалі, «погладив потерпілу по зовнішній частині стегна лівої ноги», а після того, як вона зробила йому зауваження, показав їй непристойний жест.

Під час судового засідання нападник визнав провину — і його оштрафували. Розмір штрафу склав 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 119 гривень. Ще збоченця зобов'язали заплатити 536 гривень судового збору.

Ця новина обурила громадськість. Як іронічно зауважили деякі користувачі соцмереж, ухвала суду показує, що честь і недоторканність людини чинне законодавство оцінює у 119 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку й уникли покарання. Однак апеляційна інстанція скасувала це рішення, а справу направила на новий судовий розгляд.

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