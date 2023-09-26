Малиново-лавандовий чай: вишуканий смак осені
Осіння малина особливо смачна. Вона нагадує своїм солодким смаком та яскравим кольором про літо, що вже минуло, й трішки про зиму, яка не за горами, адже уже сьогодні варто заморозити ягоду, щоб готувати смаколики. Це обійдеться набагато дешевше, ніж купувати таку малину у магазині.
А чи пробували ви поєднати у напоях малину з лавандою?
Якщо ні, то цей рецепт кулінарки Ардії Діаманті саме для вас. До речі, раніше кулінарка пропонувала приготувати імбирно-цитрусовий чай.
- Малина та лаванда — неймовірна композиція смаків, — говорить Ардія Діаманті. — Отож, приготуйте лавандовий чай зі свіжою малиною. Подавайте його у чашках з улюбленого сервізу. Дуже гарно виглядатиме напій й у прозорих термостійких чашках.
Лавандовий чай з малиною (на чайник, що розрахований на дві чашки)
- Квіти сушеної лаванди — 2 столові ложки
- Ягоди малини — пів склянки
- Лимон — 1 шт.
Квіти лаванди залити окропом. Через пару хвилин додати свіжий сік лимона. Розлити чай по чашках. Додати ягоди малини. Подавати з медом або шоколадом. Також до такого чаю пасуватимуть сирники або оладки. До речі, такий чай смакуватиме і холодним.
Отже насолоджуйтесь самі та пригощайте рідних й друзів!
Нагадаємо рецепт смузі-боула із ягодами та гранолою.
Фото з альбому Ардії Діаманті21