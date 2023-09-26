Малиново-лавандовий чай: вишуканий смак осені

Осіння малина особливо смачна. Вона нагадує своїм солодким смаком та яскравим кольором про літо, що вже минуло, й трішки про зиму, яка не за горами, адже уже сьогодні варто заморозити ягоду, щоб готувати смаколики. Це обійдеться набагато дешевше, ніж купувати таку малину у магазині.

А чи пробували ви поєднати у напоях малину з лавандою?

Якщо ні, то цей рецепт кулінарки Ардії Діаманті саме для вас. До речі, раніше кулінарка пропонувала приготувати імбирно-цитрусовий чай.

- Малина та лаванда — неймовірна композиція смаків, — говорить Ардія Діаманті. — Отож, приготуйте лавандовий чай зі свіжою малиною. Подавайте його у чашках з улюбленого сервізу. Дуже гарно виглядатиме напій й у прозорих термостійких чашках.

Лавандовий чай з малиною (на чайник, що розрахований на дві чашки) Квіти сушеної лаванди — 2 столові ложки

Ягоди малини — пів склянки

Лимон — 1 шт.

Квіти лаванди залити окропом. Через пару хвилин додати свіжий сік лимона. Розлити чай по чашках. Додати ягоди малини. Подавати з медом або шоколадом. Також до такого чаю пасуватимуть сирники або оладки. До речі, такий чай смакуватиме і холодним.

Отже насолоджуйтесь самі та пригощайте рідних й друзів!

Нагадаємо рецепт смузі-боула із ягодами та гранолою.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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