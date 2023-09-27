Салат з буряка з сиром та часником: швидкий бюджетний рецепт на кожен день

Буряк — улюблений овоч усіх українців, адже є незмінним складником національної гордості — наваристого борщу. Але з буряком можна готувати і закуски, наприклад, простий салат з сиром та часником. Чергування буряків та сиру з майонезно-часниковим соусом надає страві цікавого смаку, а якщо приготувати салат у кільці, він набуде ще й святкового вигляду.

Рецептом поділилися автори групи «Ідеї для сніданку та вечері» в Telegram.

Інгредієнти:

буряк (середній) — 2 шт

твердий сир — 150 г

часник — 2 зубчики

майонез (2−3 ст. л.) — 3 стол. л.

перець чорний мелений (дрібка) — 1 г

сіль — за смаком

Приготування

Буряк попередньо відваріть у киплячій воді до готовності або загорніть у фольгу і запікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 1 години. Готовий овоч охолодіть, очистіть від шкірки і натріть на тертці або на тертці для моркви по-корейськи.

Сир натріть на великій тертці і додайте майонезно-часниковий соус. У мисці з'єднайте майонез, пропущені через прес зубчики часнику, чорний мелений перець і сіль за смаком. Все ретельно перемішайте. Свіжий часник можна замінити на 1 ч. л. сухого. Крім зазначених спецій, можете додати свої улюблені.

Можете відразу перемішати всі інгредієнти між собою і подати в салатнику або сформувати салат у кільці. Для святкового варіанта можна формувати салат пошарово в кільці. Для цього на тарілку встановіть кулінарне кільце (діаметром 14−16 см). Можете також взяти невеликі порційні кільця діаметром 8−10 см. Першим шаром покладіть частину буряків і полийте її майонезом.

Зверху розподіліть трохи тертого сиру і полийте його майонезом.

Повторіть шари з буряка та сиру ще раз. Останній шар має бути з буряка. Салат поставте на 30 хвилин у холодильник для просочення та охолодження.

Перед подачею кулінарне кільце зніміть, прикрасьте страву на свій смак і подайте до столу.

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