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Зберете врожай набагато раніше за інших: що важливо знати про посів буряків «під зиму»

16:31 28 вересня 2023
Буряк

Часто досвідчені дачники практикують посадку деяких городніх культур і квітів пізньої осені, сподіваючись на більш ранній врожай. Підзимовий посів буряків допоможе отримати перший урожай на кілька тижнів раніше, ніж за класичної травневої сівби, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».

Терміни посіву залежать від погодних умов — хтось садить у жовтні та листопаді. При температурі +4−5 градусів насіння може почати проростати, а при температурі нижче -5 градусів посів буряків вже не рекомендується. Потрібно постаратися обрати оптимальні терміни.

Насіння буряка восени висівають у сухий грунт, розміщуючи їх у борозенках на відстані 6−8 см один від одного. Зверху насіння засипають легкою землею з городу, охайно утрамбовують і вкривають 3−5-сантиметровим шаром мульчі, який захистить ваші посадки від морозів. Цей захист знімають як тільки приходить весняна відлига.

Весняний догляд за підзимовим буряком не відрізняється від догляду за звичайним буряком.

Зазначимо, що буряк невибагливий, але без належного догляду утворює невеликі коренеплоди. Виявляється, використання народних і промислових методів підживлення здатне забезпечити непоганий урожай навіть на не дуже підходящій землі.

Раніше «ФАКТИ» писали про особливості посадки цибулі під зиму.

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