Успішні атаки України: експерти дали пояснення

Західна високотехнологічна високоточна зброя дала Україні можливість протистояти російській тактиці ведення бойових дій 20-го століття сучасною бойовою потужністю 21-го століття західного зразка, що забезпечило Україні асиметричну перевагу, кажуть аналітики Sky News.

Країна-окупантка явно не очікувала, що війна з Україною триватиме довше, ніж кілька днів — москва очікувала, що Україна підкориться, причому швидко.

З військової точки зору, росія знала, що обмежений військово-морський флот України не зрівняється з Чорноморським флотом, і що російські військово-повітряні сили домінуватимуть у будь-якій повітряній війні. росія також мала значну перевагу на суші, тому путін назвав цей конфлікт «спеціальною військовою операцією». Однак з розвитком війни і зростанням довіри Заходу до військової спроможності України розширився і спектр озброєнь, доступних Україні.

Це дозволило Україні здійснити низку цілеспрямованих атак на ключові російські військові об'єкти. Кожна з цих атак є чіткою демонстрацією для росії, що вони мають справу з війною. Чим довше триває війна, тим більше послаблюється основний військовий потенціал рф.

Наносячи удари по ключових російських військових об'єктах, Україна змушує росію переглянути пріоритети своїх збройних сил і можливостей.

росія не очікувала, що виявиться настільки вразливою до українських атак, тому зараз змушена використовувати обмежені запаси озброєнь ППО, солдатів та іншого військового потенціалу для оборони, а не для нападу. Це, можливо, не стане вирішальним, але збільшує шанси України на прорив лінії фронту і підриває здатність росії запобігти катастрофічним наслідкам будь-якого прориву.

Отже, успіх України в нанесенні ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури зумовлений сукупністю факторів, однак навряд чи вона зможе завдати вирішального удару по військовому потенціалу росії, констатують експерти.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з командиром взводу спеціального підрозділу ГУР «Артан» Андрієм Мельником: «росія хоче призупинити війну, і катастрофа на АЕС ідеально для цього підходить».

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