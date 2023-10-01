Соковита та ароматна тушкована свинина з квашеними огірками: ідеально до печеної картоплі
М'ясні страви займають досить значне місце в українській кухні. Кожна господиня знає безліч секретів, як приготувати м'ясо так, щоб воно було м'яке, ароматне та соковите.
На Галичині часто тушкують свинину з овочами. Це також популярно у Польщі, Чехії та інших країнах.
Страва ідеально смакує з печеною картоплею. Можна її також подавати з нейтральною кашею, або просто їсти з хлібом, щоб вимочувати соус, впевнені кулінари «Шуби».
Приготування:
М'ясо нарізати крупно, обмазати оливковою олією, додати сіль та мелений перець. Залишити на одну годину.
Обсмажити до рум’яності та скласти в посуд для тушкування.
Додати зубчики часнику, нарізану півкільцями цибулю, залити розсолом.
Додати порізані четвертинками огірки, накрити кришкою і тушкувати трохи більше години, час від часу перемішуючи.
Для підливки ретельно з'єднати всі інгредієнти і вилити до свинини. Готувати 20 хвилин.
Додати подрібнену зелень і вимкнути вогонь.
Раніше ми розповідали, як приготувати старовинну страву украінської кухні верещаку за рецептом Євгена Клопотенка.56