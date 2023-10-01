Соковита та ароматна тушкована свинина з квашеними огірками: ідеально до печеної картоплі

М'ясні страви займають досить значне місце в українській кухні. Кожна господиня знає безліч секретів, як приготувати м'ясо так, щоб воно було м'яке, ароматне та соковите.

На Галичині часто тушкують свинину з овочами. Це також популярно у Польщі, Чехії та інших країнах.

Страва ідеально смакує з печеною картоплею. Можна її також подавати з нейтральною кашею, або просто їсти з хлібом, щоб вимочувати соус, впевнені кулінари «Шуби».

Приготування:

М'ясо нарізати крупно, обмазати оливковою олією, додати сіль та мелений перець. Залишити на одну годину.

Обсмажити до рум’яності та скласти в посуд для тушкування.

Додати зубчики часнику, нарізану півкільцями цибулю, залити розсолом.

Додати порізані четвертинками огірки, накрити кришкою і тушкувати трохи більше години, час від часу перемішуючи.

Для підливки ретельно з'єднати всі інгредієнти і вилити до свинини. Готувати 20 хвилин.

Додати подрібнену зелень і вимкнути вогонь.

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