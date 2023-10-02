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Млинці зі шпинату, як у найкращих ресторанах: рецепт відомої кулінарки

22:31 3 жовтня 2023
млинці зі шпинату

У ресторанах завжди вміють подати страву так ефектно, що людина хоче туди прийти ще не раз. Але чому б не приготувати таку їжу вдома та не подати так само гарно? Це не складно. І якщо ви зробите це хоч раз, то переконаєтесь. До того ж це значно економніше. Та й впевненість у тому, що всі інгредієнти, що використовуються, натуральні, важлива для кожного з нас, оскільки це пов'язано зі здоров'ям.

Відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом млинців зі шпинату, які смачні та гарні, як у найкращих ресторанах.

— Ці млинці — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Вони можуть стати основою поживного сніданку. А приготувати їх можна дуже швидко та легко.

Шпинатні млинці

100−150 г пюре шпинату

Сіль

100 г молока

2 яйця

1 чайна ложка цукру

100−140 г борошна

1 столова ложка олії

Змішати всі інгредієнти, вони мають бути кімнатної температури, збити масу в блендері. Смажити шпинатні млинці, як і будь-які інші.

Подавати зі сметаною чи улюбленою начинкою.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати дуже смачні тонкі млинці з сиром.

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