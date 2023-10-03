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Кабачки по-корейськи — смаколик на свята та будні

20:15 4 жовтня 2023
кабачки по-корейськи

Корисний, яскравий, найсоковитіший та найхрусткіший овоч, з якого можна приготувати смачну страву, як в ресторані.
Кабачки по-корейськи готувати дуже легко та просто. Такий салат чудово підійде для свята або на пікнік — на додаток до шашликів і картоплі на вугіллі. Виходить смачно та соковито, ділиться кулінарка Олена Матюша.

Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

2 кг очищених кабачків

солодкий перець — 5 шт.

морква — 5 шт.

часник — одна середня головка

спеції для корейської моркви на ваш смак

Маринад:

цукор — 1 стакан

оцет — 1 стакан

олія — 1 стакан

сіль — 2 ст. ложки

Все змішати, поставити на вогонь, щоб розтанули цукор і сіль.

Приготування

Кабачки та моркву натерти на тертці з насадкою «по-корейськи». Перець — соломкою. Часник — на дрібну тертку. Все перемішати. Додати спеції для моркви по-корейськи. Покласти в літрові банки й поставити в холодильник на 5 годин. Потім залити маринадом.

Стерилізувати 25 хвилин. Закатати.

А як швидко та просто приготувати овочеву ікру у духовці, розповіла відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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