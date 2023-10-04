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Книга рецептів

Смак дитинства: рогалики з яблуком від Валі Саєнко

12:52 4 жовтня 2023
Рогаліки

Відома шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповідала, як її мама готувала сирне печиво, згадала ще один рецепт з дитинства — рогалики з яблуками.

«Обожнюю це печиво. Таке мені пекла мама в дитинстві. Хрумке, крихке і з повидлом у середині. Для начинки можна брати будь-який джем. Головне — дуже густий. В мене були яблука, як раз те, що треба восени», — пише Валя Саєнко у соцмережах та розповідає, як готувати рогалики.

Інгредієнти (на 16 рогаликів):

  • Масло вершкове м’яке — 100 г;
  • Жовток — 1 шт.;
  • Цукор або пудра — 50 г;
  • Йогурт грецький чи сметана — 1 ст.л.;
  • Сода — 1 г;
  • Борошно пшеничне — 180 — 200 г.

Для начинки:

  • Яблука — 3 шт (приблизно 400 г);
  • Горіхи (за бажанням) — 100 г;
  • Кориця;
  • Цукор (якщо яблука кислі).

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Приготування:

  • Для начинки чистимо яблука, натираємо на велику тертку та викладаємо їх на сильно розігріту пательню, додавши корицю, цукор (якщо потрібен) і горішки.
  • Тушкувати, доки не випариться рідина і начинка не стане сухою — десь хвилин 5 хвилин.
  • Для тіста м’яке масло взбивають з цукром до біла, додають жовток і знов взбивають.
  • У суміш додають йогурт і сметану, ще раз взбивають, а далі додають борошно з содою і перемішують до однорідності. Тісто має бути м’яким та приємним на дотик.
  • Розділити тісто на дві частини і розкачати в коло.
  • Розрізати кожну частину на вісім, на кожну з них покласти начинку, скрутити в рогалик.
  • Викласти печиво на пергамент і запікати приблизно 20 — 25 хвилин до рум`яності при температурі 180 градусів. Посипати цукровою пудрою.

Раніше Валя Саєнко розповідала, як її бабуся готувала вертуту з яблуками.

Фото зі сторінки Валі Саєнко

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