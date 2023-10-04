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Домашні морквяні чипси: сподобаються і дорослим, і дітям

22:32 6 жовтня 2023
Домашні морквяні чипси

Хто ж не любить чипси — легкі та хрусткі? Чипси бувають картопляні, морквяні, яблучні, бананові… Щоправда, магазинні чипси, як правило, містять чималу кількість консервантів, і це багатьох зупиняє від їхнього вживання. Але чому ж не приготувати їх удома? Це обійдеться вам значно дешевше, та й у натуральності не будете сумніватися. А вона дуже важлива для здоров'я.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала рецепт млинців зі шпинату.

- Сьогодні приготуємо дуже смачні чипси з моркви, — каже Елла Іванова. — Найголовніше — їх не пересушити. Дуже тендітні та ніжні, смачні й ароматні. Ці чипси сподобаються і дорослим, і дітям.

Морквяні чипси

  • Морква
  • Сіль
  • Прованські трави

Моркву відварюємо до готовності. Подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо прянощі та сіль. Викладаємо порційно ложкою на пергамент і зверху кожну порцію злегка придавлюємо шматочком пергаменту, щоб чипси вийшли тонкими.

Випікаємо за температури 150 градусів на режимі з обдувом до готовності. Через 15 хвилин перевірте ступінь готовності.

І смачного!

Нагадаємо рецепт овочевої ікри в духовці.

Фото з альбому Елли Іванової

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