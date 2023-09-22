Чіпси з баклажанів: за смаком не гірше за картопляні, але набагато корисніші (відеорецепт)
Чіпси, зазвичай, кортопляні, можна купити у магазині. Але існують рецепти, за якими можна приготувати чіпси вдома. Іноді із зовсім несподіваних продуктів. Наприклад, з бадилля буряка.
Як стверджують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», для приготування чіпсів також можна використати й інші овочі, наприклад, баклажани. Стверджується, що вони не поступаються смаком картопляним, але при цьому набагато корисніші.
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани;
- 50 мл бальзамічного оцту або оцту звичайного;
- 30 мілілітрів оливкової олії;
- 1 чайна ложка солі;
- 0,5 чайної ложки чорного перцю;
- 0,5 чайної ложки часникового порошку.
Приготування:
- З'єднати бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль, перець та часниковий порошок.
- Баклажани нарізати тонкими слайсами.
- Викласти баклажани в ємність із бортиками і залити маринадом, залишити на 30 хвилин.
- Викласти баклажани в один шар на застелене пергаментом деко та випікати при 100 °C приблизно 1 годину.
- Готові чіпси остудити та подавати за бажання з соусом.
До речі, чіпси можна робити й з квітів кульбаб, але лише свіжих.
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