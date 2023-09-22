Чіпси з баклажанів: за смаком не гірше за картопляні, але набагато корисніші (відеорецепт)

Чіпси, зазвичай, кортопляні, можна купити у магазині. Але існують рецепти, за якими можна приготувати чіпси вдома. Іноді із зовсім несподіваних продуктів. Наприклад, з бадилля буряка.

Як стверджують автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», для приготування чіпсів також можна використати й інші овочі, наприклад, баклажани. Стверджується, що вони не поступаються смаком картопляним, але при цьому набагато корисніші.

Інгредієнти: 2 середніх баклажани;

50 мл бальзамічного оцту або оцту звичайного;

30 мілілітрів оливкової олії;

1 чайна ложка солі;

0,5 чайної ложки чорного перцю;

0,5 чайної ложки часникового порошку. Приготування: З'єднати бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль, перець та часниковий порошок.

Баклажани нарізати тонкими слайсами.

Викласти баклажани в ємність із бортиками і залити маринадом, залишити на 30 хвилин.

Викласти баклажани в один шар на застелене пергаментом деко та випікати при 100 °C приблизно 1 годину.

Готові чіпси остудити та подавати за бажання з соусом.

До речі, чіпси можна робити й з квітів кульбаб, але лише свіжих.

Фото Pixabay

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