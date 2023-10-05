Весілля у Венеції: зірка Голлівуду Аня Тейлор-Джой вийшла заміж

Зірка Голлівуду Аня Тейлор-Джой, яка рік тому таємно вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрея, відсвяткувала пишне весілля. Урочистість відбулася у Венеції. Запрошення отримали понад 150 гостей, у тому числі британська супермодель та актриса Кара Делевінь, відомий актор Майлз Теллер із дружиною, актриса Джулія Гарнер.

27-річна наречена обрала для головної урочистості у житті бежеву сукню. Нетрадиційне вбрання було прикрашене складною вишивкою із зображеннями птахів та квітів на ліфі. А ось вуаль була сліпучо-біла.

Аня обрала для урочистого дня бежеву сукню з вишивкою та білу вуаль

Зірка міні-серіалу «Ферзевий гамбіт» (в інтернеті відомий також під назвою «Хід королеви») та її наречений познайомилися у 2021 році. Їм вдалося зберегти стосунки і довести справу до весілля, незважаючи на те, що більшу частину часу вони проводили порізно по різні боки Атлантики. Аня знімається в основному у Великій Британії, а Малькольм постійно гастролює зі своєю групою по США.

Майлз Теллер з дружиною на маскараді перед весіллям

Організацію весілля було доручено фірмі The Wedding Boutique Italy. Вона проводить подібні урочистості по всій Італії, включаючи узбережжя Амальфі, Тоскану, Сицилію та озеро Комо. Обираються ідилічні місця, включаючи старовинні замки.

Бюджет зазвичай закладає понад 300 тисяч доларів.

Гості на маскараді

Аня та Малькольм обрали Палаццо Пізані Моретта — палац 15 століття у Венеції, а також церкву 14 століття Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia.

Напередодні церемонії одруження для гостей було влаштовано справжній маскарад. Венеція ними славиться. Усі були у класичних масках. Судячи з фотографій у Instagram, ідея з маскарадом всім припала до душі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що найсексуальніший чоловік у світі, суперзірка Голлівуду Кріс Еванс таємно одружився.

18

Читайте нас у Facebook та Instagram