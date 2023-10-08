Лікує обмороження та заспокоює подразнення: чим корисна обліпиха для людського організму

Обліпиха — це колючий кущ з ягодами, які використовуються в традиційній китайській медицині. Обліпиху можна заготовити на зиму, адже завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, вона може використовуватися з метою зміцнення здоров'я шкіри, поліпшення синдрому сухості очей та профілактики серцевих захворювань, пише supplements.selfdecode.com.

У клінічному дослідженні на 151 пацієнті з опіками просочення пов'язок обліпихою збільшило полегшення болю і прискорило відростання шкіри навколо рани. У невеликому дослідженні на 12 здорових людях пероральний екстракт ягід обліпихи швидко збільшив мобілізацію стовбурових клітин, що беруть участь у відновленні та регенерації тканин. Аналогічно, місцевий екстракт листя обліпихи допоміг прискорити процес загоєння шкірних ран у щурів-альбіносів. Екстракт зменшував розмір рани та збільшував вироблення білків, що загоюють рани. Ін'єкційний екстракт обліпихи покращив відновлення пошкоджень сухожиль у щурів, сприяючи вирівнюванню м'язових волокон та відкладенню колагену. Компоненти обліпихи також можуть допомогти розгладити шкіру, зменшити старіння та сухість, лікувати обмороження та сонячні опіки, а також заспокоїти подразнення.

Екстракт обліпихи знижує рівень жиру в крові після прийому їжі. Вважається, що цей ефект зумовлений високим вмістом клітковини та поліфенолів.

У клінічному дослідженні на більш ніж 200 літніх людях (як здорових, так і з хворобою Альцгеймера) препарат з екстрактами листя та ягід обліпихи покращив запам'ятовування слів, концентрацію уваги, настрій. Також ягоди обліпихи знижують та відтерміновують сплески глюкози та інсуліну в крові після їди з додаванням цукру.

Поради щодо посадки та вирощування обліпихи на дачній ділянці читайте на нашому сайті.

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