Стало відомо, в якій країні працює п’ята частина всіх російських шпигунів

До 80 російських шпигунів діють у Швейцарії, заявила Федеральна розвідувальна служба на своїй щорічній прес-конференції в червні цього року. Місія росіян: збір інформації про міжнародну Женеву, збір секретних знань про мандат Швейцарії в Раді Безпеки ООН і закупівля санкційних товарів для російської військової промисловості. Комітет у закордонних справах нещодавно схвалив пропозицію, що закликає до послідовного вислання шпигунів. Однак, як повідомляє NZZ am Sonntag, шанси цієї пропозиції в парламенті є невизначеними.

Проти нього виступають Соціал-демократична партія і Вільні демократи. Крім того, сама процедура висилки не така вже й проста. Адже зазвичай відповідна держава також реагує висилкою дипломатів. Нагадаємо, нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що російських шпигунів затримують у різних країнах Європи: Польщі, Великій Британії, Норвегії.

Так сталося з Німеччиною та іншими західними країнами, коли вони відкликали акредитацію російських дипломатів після початку війни.

Агресивна війна росії проти України значно змінила безпекову ситуацію в Швейцарії. За даними спецслужб, близько третини з 220 російських дипломатів є агентами, що становить п'яту частину всіх шпигунів, розгорнутих в Європі. Як пише NZZ am Sonntag, такий розвиток подій також пов'язаний з тим, що інші держави висилають російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Федеральне міністерство закордонних справ захищає стриманість.

«Федеральна рада не накладає санкцій у вигляді висилки дипломатів», — пише відомство.

Однак заборона на в'їзд була накладена на російських дипломатів, які були вислані з інших держав. Загалом було накладено 270 таких заборон, тоді як європейці за той самий період вислали 600 дипломатів.

Раніше «ФАКТИ» писали про спостереження дипломата, як спецслужби вираховують російських шпигунів.

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