Ароматний, дуже врожайний і чудово зберігається: настав час висаджувати диво-часник рокамболь

Вирощуючи овочеві культури, будь-який городник прагне отримати та зберегти максимальні врожаї при мінімальних затратах. Рокамболь — одна з таких культур. На вигляд це великі головки часнику, які в кілька разів перевищують традиційні. Відрізняються м'яким змішаним цибулево-часниковим смаком і ароматом. Як виростити екзотичний овоч, тим паче його можна садити восени, «ФАКТАМ» розповіла городниця з Вінниччини Інна Суверток:

«Рокамболь прекрасно росте в різних кліматичних умовах, стійкий до захворювань і швидко розмножується. Його відмінна риса від звичайного часнику — формування в перший рік життя великих однозубок, а в кінці вегетативного сезону «діток». У великій луковиці від 4 до 8 зубчиків, залежно від їх розміру, при цьому чим більше зубчики, тим менше їх в головці.

Посадка зубчиків і "діток" рокамболя

Рокамболь, на відміну від зимових сортів часнику, чудово зберігається — практично всю зиму, до квітня. Якщо додати в зажарку і все, що печеться, там такий букет розкривається, дуже ароматний, неймовірний. Люди раз спробують і потім не зможуть відмовитись. Станете рокамболевим наркоманом. Від цибулі він взяв вагу, а від часнику — вигляд і присмак.

Вага головки рокамболя може сягати 450 грамів

Рокамболь може похвалитися високою врожайністю, приблизно в 3−4 рази вищою, ніж врожайність традиційних сортів часнику. Вага кожної головки може сягати від 250 до 450 грамів".

Перед посадкою верхню жорстку шкірку з "діток" знімають

За словами городниці, посадка озимого часнику рокамболь доводиться, як правило, на вересень-жовтень:

«Цей відрізок часу важливий для успішного вкорінення часнику. „Дітки“ часнику покриті подвійний міцної лускою (укривною скоринкою), що заважає нормальному проростанню рослини. Тому перед посадкою верхню жорстку шкірку знімають».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, про секрети посадки та вирощування звичайного часнику.

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