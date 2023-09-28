Салат «Поцілунок коханця» — ніжний, соковитий та з пікантним присмаком (відео)

Чсник може додати певну нотку різноманітним салатам, наприклад, з буряком та сиром.

Канал «Ідеї для сніданку та вечері» пропонує рецепт салату, до якого також входять буряк, сир та часник. Незважаючи на запах останнього, салат назвали «Поцілунок коханця». Він виходить ніжним та соковитим, з приємними підтонами смаку не лише часнику, але й горішків.

Інгредієнти: Морква — 1 шт.;

Буряк — 1 шт.;

Родзинки — 50 г;

Грецький горіх — 50 г;

Часник — 2 зубчики;

Тертий сир — 150 г;

Майонез — за смаком. Приготування: Морквину натерти на дрібній терці, додати родзинки та трошки майонезу, перемішайте.

Натерти на тертці сир, додати трохи часнику та трохи майонезу.

Відварений буряк натерти на великій терці, додати до нього подрібнені горіхи та майонез, перемішати.

Викласти на тарілку морквяний, сирний та буряковий шари.

Прикрасити зверху горішками.

Рецепт салату, в якому поєднують буряк та горошок, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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