Вертути з яблуками: дуже смачно та просто

Тонке тісто, тоненькі шматочки яблук. Після приготування вертута трохи карамелізується, тісто стає крихке, а в ньому — багато начинки. Обов’язково приготуйте, всі будуть у захваті, особливо малеча, ділиться фудблогерка Наталія Лозовскі. Нагадаємо рецепт макового пирога без випічки.

Для тіста: 135 мл води

125 мл олії

пів чайної ложки солі

380 г просіяного борошна

+/- 50 г борошна для підпилу столу і вимішування тіста Для начинки: 2500 г яблук

По 2 столові ложки цукру на корж з яблуками.

За бажанням, в яблука можна додати дрібку ванілі, або кориці.

Смажити вертути на маленькому вогні з кожної сторони під закритою кришкою по 10 хвилин.

Докладно приготування дивіться у відео.

Нагадаємо рецепт рогаликів з яблуками.

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