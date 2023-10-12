Вертути з яблуками: дуже смачно та просто
Тонке тісто, тоненькі шматочки яблук. Після приготування вертута трохи карамелізується, тісто стає крихке, а в ньому — багато начинки. Обов’язково приготуйте, всі будуть у захваті, особливо малеча, ділиться фудблогерка Наталія Лозовскі. Нагадаємо рецепт макового пирога без випічки.
Для тіста:
- 135 мл води
- 125 мл олії
- пів чайної ложки солі
- 380 г просіяного борошна
- +/- 50 г борошна для підпилу столу і вимішування тіста
Для начинки:
- 2500 г яблук
- По 2 столові ложки цукру на корж з яблуками.
- За бажанням, в яблука можна додати дрібку ванілі, або кориці.
Смажити вертути на маленькому вогні з кожної сторони під закритою кришкою по 10 хвилин.
Докладно приготування дивіться у відео.
Нагадаємо рецепт рогаликів з яблуками.57