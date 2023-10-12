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Вертути з яблуками: дуже смачно та просто

20:15 13 жовтня 2023
Вертути з яблуками

Тонке тісто, тоненькі шматочки яблук. Після приготування вертута трохи карамелізується, тісто стає крихке, а в ньому — багато начинки. Обов’язково приготуйте, всі будуть у захваті, особливо малеча, ділиться фудблогерка Наталія Лозовскі. Нагадаємо рецепт макового пирога без випічки.

Для тіста:

  • 135 мл води
  • 125 мл олії
  • пів чайної ложки солі
  • 380 г просіяного борошна
  • +/- 50 г борошна для підпилу столу і вимішування тіста

Для начинки:

  • 2500 г яблук
  • По 2 столові ложки цукру на корж з яблуками.
  • За бажанням, в яблука можна додати дрібку ванілі, або кориці.

Смажити вертути на маленькому вогні з кожної сторони під закритою кришкою по 10 хвилин.

Докладно приготування дивіться у відео.

Нагадаємо рецепт рогаликів з яблуками.

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