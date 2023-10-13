Куряча печінка з яблуками та цибулею: дуже бюджетний рецепт делікатесу

Якщо вам не по кишені фуа-гра, зверніть увагу на цей рецепт — він дуже бюджетний. Смак страви при цьому чудовий. Куряча печінка з яблуками і цибулею хороша для буднів і свят. Яблука можна за бажання міксувати з грушею.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати баклажанну ікру з яблуком.

- Куряча печінка з яблуками та цибулею особливо смакує з гречкою, — каже Ардія Діаманті. — Яблука роблять печінку більш соковитою. Готується страва досить швидко. Спробуйте — не пошкодуєте.

Куряча печінка з яблуками та цибулею Куряча печінка — 300 г

Цибулини середньої величини — 3 шт.

Яблука (бажано з кислинкою) — 4 шт.

Сіль — за смаком

Перець -- за смаком

Олія для смаження (краще соняшникова)

Печінку очистити від прожилок, промити й обсмажити з двох боків на соняшниковій олії, додати порізану кільцями цибулю і крупно порізані яблука (яблука очищати від шкірки не потрібно). Хвилин через п'ять залити водою, щоб вона покривала інгредієнти. Наприкінці посолити і поперчити. Тушкувати до готовності.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт тавче гравче — квасолі по-македонськи.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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