Куряча печінка з яблуками та цибулею: дуже бюджетний рецепт делікатесу
Якщо вам не по кишені фуа-гра, зверніть увагу на цей рецепт — він дуже бюджетний. Смак страви при цьому чудовий. Куряча печінка з яблуками і цибулею хороша для буднів і свят. Яблука можна за бажання міксувати з грушею.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати баклажанну ікру з яблуком.
- Куряча печінка з яблуками та цибулею особливо смакує з гречкою, — каже Ардія Діаманті. — Яблука роблять печінку більш соковитою. Готується страва досить швидко. Спробуйте — не пошкодуєте.
Куряча печінка з яблуками та цибулею
- Куряча печінка — 300 г
- Цибулини середньої величини — 3 шт.
- Яблука (бажано з кислинкою) — 4 шт.
- Сіль — за смаком
- Перець -- за смаком
- Олія для смаження (краще соняшникова)
Печінку очистити від прожилок, промити й обсмажити з двох боків на соняшниковій олії, додати порізану кільцями цибулю і крупно порізані яблука (яблука очищати від шкірки не потрібно). Хвилин через п'ять залити водою, щоб вона покривала інгредієнти. Наприкінці посолити і поперчити. Тушкувати до готовності.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської88