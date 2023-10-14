Старий обліковий запис заблоковано, а дані про платежі за газ не збереглися: споживачам підказали, як вирішити проблему

Після масового переходу споживачів газу на обслуговування до ГК «Нафтогаз України» багато хто висловлював невдоволення технічними моментами надання послуг. Зокрема, були скарги на неможливість передати показники лічильників і навіть знайти реквізити власного особового рахунка.

Представники компанії повідомили, що особовий рахунок можна дізнатись у чаті GASUA, обравши пункт «№ особового рахунку» (потрібно вказати EIC-код) або перейти на сайті gas.ua та вибрати його в розділі «Дізнатися номер рахунку».

Дані ж про EIC-код можна знайти або в розділі особистих даних у своєму кабінеті облгазу, або в договорі на постачання газу у паперовому вигляді (він зазначений у заяві та є невід'ємною частиною договору), або ж в паперовому чи електронному рахунку за розподіл газу.

Передавати покази лічильників потрібно щомісяця в період з 28 до 5 числа включно. Якщо споживач не мешкає в будинку, але при цьому не відключає у ньому газ, він все одно зобов'язаний щомісяця надавати актуальні та постійні показання лічильника, наголошують у «Нафтогазі». Наразі в компанії запустили зручний сервіс передачі показів через SMS на короткий номер 4647.

Окремо в НАК «Нафтогаз України» запевняють, що протягом опалювального сезону всі міста України будуть забезпечені блакитним паливом, і в будинках та квартирах буде тепло. Наразі саме триває підписання договорів на постачання газу.

Нагадаємо, що щонайменше до закінчення війни ціни на газ в Україні змінюватися не будуть: населення купуватиме голубе паливо за ціною 7,96 гривень за кубометр, а підприємства теплокомуненерго — за ціною 7,42 гривень.



76

Читайте нас у Facebook та Instagram