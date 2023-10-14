Салат з опеньками та квасолею — дуже смачно та дуже ситно (відео)

Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом салату «Солянка з грибами», Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» опублікував рецепт приготування салату з опеньками і квасолею.

«Будь-яка квасоля чудово поєднується з грибами. Особливо — в салатах. Такі продукти роблять страву дуже ситною», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти: — 5 варених яєць

- 1 банка консервованої квасолі

- 1 банка маринованих опеньок

- зелена цибуля

- майонез або сметана

- сіль, чорний перець Спосіб приготування: 1. Варені яйця нарізаємо крупними кубиком.

2. З квасолі зливаємо рідину і перекладаємо в миску.

3. Мариновані опеньки промиваємо і додаємо до салату. Також додаємо нарізану цибулю.

4. Заправляємо салат майонезом або сметаною, додаємо сіль і чорний перець.

5. Перемішуємо і подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати ароматний паштет із грибів, а також ікру з опеньків та з гірчицею.

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