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Салат з опеньками та квасолею — дуже смачно та дуже ситно (відео)

18:37 14 жовтня 2023
Салат з опеньками та квасолею

Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом салату «Солянка з грибами», Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» опублікував рецепт приготування салату з опеньками і квасолею.

«Будь-яка квасоля чудово поєднується з грибами. Особливо — в салатах. Такі продукти роблять страву дуже ситною», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти:

— 5 варених яєць
- 1 банка консервованої квасолі
- 1 банка маринованих опеньок
- зелена цибуля
- майонез або сметана
- сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

1. Варені яйця нарізаємо крупними кубиком.
2. З квасолі зливаємо рідину і перекладаємо в миску.
3. Мариновані опеньки промиваємо і додаємо до салату. Також додаємо нарізану цибулю.
4. Заправляємо салат майонезом або сметаною, додаємо сіль і чорний перець.
5. Перемішуємо і подаємо до столу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати ароматний паштет із грибів, а також ікру з опеньків та з гірчицею.

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