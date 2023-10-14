Салат з опеньками та квасолею — дуже смачно та дуже ситно (відео)
Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом салату «Солянка з грибами», Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» опублікував рецепт приготування салату з опеньками і квасолею.
«Будь-яка квасоля чудово поєднується з грибами. Особливо — в салатах. Такі продукти роблять страву дуже ситною», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.
Інгредієнти:
— 5 варених яєць
- 1 банка консервованої квасолі
- 1 банка маринованих опеньок
- зелена цибуля
- майонез або сметана
- сіль, чорний перець
Спосіб приготування:
1. Варені яйця нарізаємо крупними кубиком.
2. З квасолі зливаємо рідину і перекладаємо в миску.
3. Мариновані опеньки промиваємо і додаємо до салату. Також додаємо нарізану цибулю.
4. Заправляємо салат майонезом або сметаною, додаємо сіль і чорний перець.
5. Перемішуємо і подаємо до столу.
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