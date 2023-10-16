«Схоже, повернулися диверсанти»: росЗМІ повідомляють про 26 окупантів, «таємниче» вбитих за тиждень у Маріуполі

У Маріуполі, де раніше, за повідомленнями росЗМІ, від отруєння сильною отрутою загинули як мінімум 14 окупантів, нові «таємні» втрати — за тиждень за загадкових обставин було вбито 26 військових: «грішать» на диверсантів, яких не впіймали влітку

«Кремлевская табакерка» пише, що за останній тиждень у місті сталося одразу три випадки загадкових вбивств військових. Так, кілька днів тому невідомі знову влаштували масове отруєння окупантів — померло 9 осіб, було госпіталізовано ще 12. Це трапилося після вечері — перші симптоми отруєння з'явилися через дві години після прийому їжи.

Також у тимчасово окупованому місті було зафіксовано нальоти на дві казарми: невідомі вбивали охорону, вривалися у казарми та розстрілювали сплячих. Підсумок — убито 17 військових, ще 11 поранено.

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«Плюс 26 окупантів у морзі і 15 у реанімації через отруєння їжею. Знову. Дивно, хто б це міг бути, навіть не маю уяви. Зрештою, маємо чергове підтвердження „з того боку“. Додаємо в математику — лише за літо і два місяці осені Маріупольським Опором ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами. Безумовно, гарні новини. Пишаюся нашими маріупольцями. Вони справді роблять чудеса в окупації», — прокоментував повідомлення радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що ресурс раніше повідомляв про український удар по базі російського спецназу у Криму. Пізніше цю інформацію підтвердило ГУР МО України.

Фото Pixabay

Фото Pixabay

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