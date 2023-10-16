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Оселедець у сметані: дивне, але дуже смачне поєднання

18:45 16 жовтня 2023
Оселедець у сметані

Відома фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповіла, як приготувати закусочні помідори, поділилася в Instagram рецептом оселедця в сметані (по-польськи).

«Розумію, що для багатьох це дивне поєднання, але дайте йому шанс, це дійсно смачно. Хто вже встиг приготувати після публікації в телеграм-каналі, чекаю ваші відгуки)», — написала вона.

Інгредієнти:

— філе слабосоленого оселедця — 200 г
- цибуля — 100 г
- сметана 15% - 150 г
- лимонний сік — 1 ст.л.
- оцет — ½ ст.л. (за смаком)
- гірчиця — 1 ч.л.
- цукор — ½ ч.л.
- чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Перекладаємо шарами (маринад+оселедець+цибуля…) та ставимо в холодильник на годину (якщо сметана свіжа, то страва може зберігатися 2−3 дні).

«Різновидів сметанного маринаду безліч, хтось додає натерте яблуко, солоні огірки, зелень, тому вмикайте фантазію», — написала кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати оселедець під білою периною, а також — бюджетну закуску з оселедцем.

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