Оселедець у сметані: дивне, але дуже смачне поєднання

Відома фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповіла, як приготувати закусочні помідори, поділилася в Instagram рецептом оселедця в сметані (по-польськи).

«Розумію, що для багатьох це дивне поєднання, але дайте йому шанс, це дійсно смачно. Хто вже встиг приготувати після публікації в телеграм-каналі, чекаю ваші відгуки)», — написала вона.

Інгредієнти: — філе слабосоленого оселедця — 200 г

- цибуля — 100 г

- сметана 15% - 150 г

- лимонний сік — 1 ст.л.

- оцет — ½ ст.л. (за смаком)

- гірчиця — 1 ч.л.

- цукор — ½ ч.л.

- чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Перекладаємо шарами (маринад+оселедець+цибуля…) та ставимо в холодильник на годину (якщо сметана свіжа, то страва може зберігатися 2−3 дні).

«Різновидів сметанного маринаду безліч, хтось додає натерте яблуко, солоні огірки, зелень, тому вмикайте фантазію», — написала кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати оселедець під білою периною, а також — бюджетну закуску з оселедцем.

147

Читайте нас у Facebook та Instagram