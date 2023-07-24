Ідеальне поєднання: сирний пиріг з лаваша зі смородиною
Лаваш є незамінним помічником господинь, які воліють нашвидкоруч приготувати щось смачненько. З ним, зокрема, можно зробити страву на сніданок з сиром та спеціями.
А автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт сирного пирога зі смородиною, яка балансуватиме кислинкою солодкуватість начинки.
Інгредієнти:
- Лаваш — 2 шт.;
- Сир кисломолочний будь-якої жирності — 400 г;
- Яйця курячі — 2 шт.;
- Цукор коричневий — 80 г;
- Смородина — 200 г;
- Сіль — 1 дрібка;
- Ванілін — за бажанням.
Для заливки:
- Яйця курячі — 2 шт.;
- Цукор — 50 г;
- Сметана або густий йогурт без цукру — 150 мл.
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Приготування:
- Кисломолочний сир змішати з двома яйцями, цукром та сіллю, перетерти виделкою до однорідності чи перебити блендером.
- Лаваш прямокутної форми розрізати на дві частини — буде чотири листи, які підуть в пиріг у якості тіста. На кожний шматок викласти четверту частину сирної начинки.
- Начинку розрівняти по всій поверхні, не доходячи до країв по сантиметру з кожної сторони. Зверху викласти смородину.
- Загорнути лаваші в рулети та викласти у форму для заипікання.
- Для заливки змішати вінчиком яйця з цукром і сметаною. Заливка має покрити практично весь вміст форми.
- Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40−45 хвилин. Пиріг має добре зарум’янитися і повністю пропектися.
- Дати охолонути 10−15 хвилин, нарізати на порції та подавати до столу.
Також з лавашем можна приготувати домашнью шаурму або закриту яєшню з сиром, шинкою та улюбленими спеціями.
Фото «Ідеї для сніданку та вечері»31