Ідеальне поєднання: сирний пиріг з лаваша зі смородиною

Лаваш є незамінним помічником господинь, які воліють нашвидкоруч приготувати щось смачненько. З ним, зокрема, можно зробити страву на сніданок з сиром та спеціями.

А автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт сирного пирога зі смородиною, яка балансуватиме кислинкою солодкуватість начинки.

Інгредієнти: Лаваш — 2 шт.;

Сир кисломолочний будь-якої жирності — 400 г;

Яйця курячі — 2 шт.;

Цукор коричневий — 80 г;

Смородина — 200 г;

Сіль — 1 дрібка;

Ванілін — за бажанням. Для заливки: Яйця курячі — 2 шт.;

Цукор — 50 г;

Сметана або густий йогурт без цукру — 150 мл.

Читайте також: Єдиний «недолік» — багато не з'їси: смачний і ситний рулет з лавашу з сиром від шеф-кухаря Миколи Люлька

Приготування: Кисломолочний сир змішати з двома яйцями, цукром та сіллю, перетерти виделкою до однорідності чи перебити блендером.

Лаваш прямокутної форми розрізати на дві частини — буде чотири листи, які підуть в пиріг у якості тіста. На кожний шматок викласти четверту частину сирної начинки.

Начинку розрівняти по всій поверхні, не доходячи до країв по сантиметру з кожної сторони. Зверху викласти смородину.

Загорнути лаваші в рулети та викласти у форму для заипікання.

Для заливки змішати вінчиком яйця з цукром і сметаною. Заливка має покрити практично весь вміст форми.

Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 40−45 хвилин. Пиріг має добре зарум’янитися і повністю пропектися.

Дати охолонути 10−15 хвилин, нарізати на порції та подавати до столу.

Також з лавашем можна приготувати домашнью шаурму або закриту яєшню з сиром, шинкою та улюбленими спеціями.

Фото «Ідеї для сніданку та вечері»

31

Читайте нас у Facebook та Instagram