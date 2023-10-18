Захищає серце та зміцнює імунітет: чому слива обов’язково має бути у вашому меню

Слива є надзвичайно корисним фруктом! Вона багата на поживні речовини, має хороші антиоксидантні властивості, а також є стимулятором метаболізму. Ці фрукти містять хром, калій, селен та інші мінерали, а також вітамін С і бета-каротин. Вони також мають низьку калорійність без шкідливих жирів. Сливи можна вживати в сушеному вигляді, а також використовувати для приготування джемів та інших делікатесів, пише food.ndtv.com.

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Сливи є хорошим джерелом харчових волокон, а також таких компонентів, як сорбіт та ізатин, які допомагають регулювати роботу травної системи. Ці два компоненти мають проносний ефект, що стимулює виділення рідини в кишківнику та сприяє ефективному виведенню відходів. Вважається, що для людей, які страждають на закрепи, сушена слива або чорнослив є одним з найкращих засобів.

Ці соковиті фрукти містять вітамін С і бета-каротин, які, як відомо, корисні для підтримки здоров'я очей та профілактики вікової дегенерації жовтої плями та катаракти. Насправді сливи складаються з каротиноїдів, лютеїну та зеаксантину, які забезпечують захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Відомо, що регулярне вживання сушених слив може сприяти підвищенню плинності крові в артеріях. Цей ефект допомагає захистити серце від різних проблем, таких як зупинка серця, інсульт та інші серцеві захворювання.

Високий вміст вітаміну С може допомогти у зміцненні імунітету. Цей вітамін відповідає за підвищення стійкості організму до інфекцій та запалень. Сливи містять вітамін К і калій, які мають здатність засвоювати залізо в організмі. Ці фрукти містять достатню кількість заліза, а мідь сприяє утворенню червоних кров'яних тілець, що допомагає очищенню крові та здоровому кровообігу. Велика кількість калію, що міститься у сливах, діє як електроліт, необхідний для ефективного функціонування клітин і тканин в організмі. Крім того, їх регулярне споживання може допомогти позбавитися м'язових судом.

Сливи містять велику кількість антиоксидантів, які допомагають запобігти пошкодженням, спричиненим вільними радикалами в організмі.

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Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як готує неймовірно смачні мариновані сливи.

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