Гречка з печерицями та базиліком: найкраща ідея для вечері

Осінь асоціюється з грибами. Але навіть печериці можна приготувати так, що вони будуть не менш смачними, ніж лісові. І часу для цього не знадобиться надто багато. Під час подачі доповніть страву свіжим базиліком або кінзою. До речі, нагадаємо рецепт грибного масла.

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Рецептом смачної страви для вечері поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Гречка з печерицями, посмаженими з цибулею, — це дуже смачно, — каже Ардія Діаманті. — Ця страва ідеальна для осінньої трапези як у будній, так і у вихідний день.

Гречка з печерицями Гречана крупа — склянка

Печериці — 200 г

Ріпчаста цибуля — 2 шт.

Сметана — 2 столових ложки

Олія

Сіль

Базилік свіжий (за смаком)

Печериці порізати на слайси і посмажити на сковороді з ріпчастою цибулею, нарізаною кільцями, до готовності. Посолити, додати сметану наприкінці та ще протушкувати кілька хвилин. Зварити гречку. Подавати печериці з гречкою та свіжим базиліком. Також цю страву можна доповнити свіжими томатами.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з картоплею, грибами та солоними огірками.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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