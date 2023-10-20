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Гречка з печерицями та базиліком: найкраща ідея для вечері

22:31 21 жовтня 2023
Гречка з печерицями та базиліком

Осінь асоціюється з грибами. Але навіть печериці можна приготувати так, що вони будуть не менш смачними, ніж лісові. І часу для цього не знадобиться надто багато. Під час подачі доповніть страву свіжим базиліком або кінзою. До речі, нагадаємо рецепт грибного масла.

Рецептом смачної страви для вечері поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Гречка з печерицями, посмаженими з цибулею, — це дуже смачно, — каже Ардія Діаманті. — Ця страва ідеальна для осінньої трапези як у будній, так і у вихідний день.

Гречка з печерицями

  • Гречана крупа — склянка
  • Печериці — 200 г
  • Ріпчаста цибуля — 2 шт.
  • Сметана — 2 столових ложки
  • Олія
  • Сіль
  • Базилік свіжий (за смаком)

Печериці порізати на слайси і посмажити на сковороді з ріпчастою цибулею, нарізаною кільцями, до готовності. Посолити, додати сметану наприкінці та ще протушкувати кілька хвилин. Зварити гречку. Подавати печериці з гречкою та свіжим базиліком. Також цю страву можна доповнити свіжими томатами.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з картоплею, грибами та солоними огірками.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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