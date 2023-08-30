Грибне масло: таке можна скуштувати тільки в ресторані
Різні види масла часто подають у ресторанах у вигляді «компліменту». Як правило, це невеликий шматочок у формі квадрата або кульки. Масло може бути оселедцевим, трюфельним або із зелені. Щоразу отримуючи такий смачний «комплімент» у ресторані, багато хто каже: «Так це ж можна приготувати і вдома!» Але чи готують?
Однак отримавши рецепт грибного масла від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, ним не можна не скористатися. Чому? Та тому що це справжні ласощі! До речі, Елла Іванова раніше пропонувала приготувати пряні печериці.
- Якщо заморозити таке масло в плівці в морозилці, можна насолоджуватися ним не один раз, — каже Елла Іванова. — Рецепт приготування не потребуватиме багато зусиль. А рідні та близькі точно скажуть вам спасибі за такий делікатес.
Грибне масло
- 200 г вершкового масла
- 1 цибулина
- 200 г печериць
- Сіль
- Перець
- Перчик чилі
- Зелень (за смаком)
Гриби посмажити, додавши цибулю та часник. Охолодити, додати вершкове масло, перець чилі та зелень. Змішати. Обов'язково спробувати на смак. Заморозити в плівці. Їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.
Смачного!
Нагадаємо рецепт грушевої заправки для салату.
Фото з альбому Елли Іванової18