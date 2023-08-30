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Грибне масло: таке можна скуштувати тільки в ресторані

22:33 1 вересня 2023
Грибне масло

Різні види масла часто подають у ресторанах у вигляді «компліменту». Як правило, це невеликий шматочок у формі квадрата або кульки. Масло може бути оселедцевим, трюфельним або із зелені. Щоразу отримуючи такий смачний «комплімент» у ресторані, багато хто каже: «Так це ж можна приготувати і вдома!» Але чи готують?

Однак отримавши рецепт грибного масла від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, ним не можна не скористатися. Чому? Та тому що це справжні ласощі! До речі, Елла Іванова раніше пропонувала приготувати пряні печериці.

- Якщо заморозити таке масло в плівці в морозилці, можна насолоджуватися ним не один раз, — каже Елла Іванова. — Рецепт приготування не потребуватиме багато зусиль. А рідні та близькі точно скажуть вам спасибі за такий делікатес.

Грибне масло

  • 200 г вершкового масла
  • 1 цибулина
  • 200 г печериць
  • Сіль
  • Перець
  • Перчик чилі
  • Зелень (за смаком)

Гриби посмажити, додавши цибулю та часник. Охолодити, додати вершкове масло, перець чилі та зелень. Змішати. Обов'язково спробувати на смак. Заморозити в плівці. Їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт грушевої заправки для салату.

Фото з альбому Елли Іванової

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