Грибне масло: таке можна скуштувати тільки в ресторані

Різні види масла часто подають у ресторанах у вигляді «компліменту». Як правило, це невеликий шматочок у формі квадрата або кульки. Масло може бути оселедцевим, трюфельним або із зелені. Щоразу отримуючи такий смачний «комплімент» у ресторані, багато хто каже: «Так це ж можна приготувати і вдома!» Але чи готують?

Однак отримавши рецепт грибного масла від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, ним не можна не скористатися. Чому? Та тому що це справжні ласощі! До речі, Елла Іванова раніше пропонувала приготувати пряні печериці.

- Якщо заморозити таке масло в плівці в морозилці, можна насолоджуватися ним не один раз, — каже Елла Іванова. — Рецепт приготування не потребуватиме багато зусиль. А рідні та близькі точно скажуть вам спасибі за такий делікатес.

Грибне масло 200 г вершкового масла

1 цибулина

200 г печериць

Сіль

Перець

Перчик чилі

Зелень (за смаком)

Гриби посмажити, додавши цибулю та часник. Охолодити, додати вершкове масло, перець чилі та зелень. Змішати. Обов'язково спробувати на смак. Заморозити в плівці. Їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт грушевої заправки для салату.

Фото з альбому Елли Іванової

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