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Ідеальний хрускіт за три години: рецепт малосольних огірків від Євгена Клопотенка

16:07 21 жовтня 2023
огірки

Сезон збору врожаю вже завершився, тож у кожної господині є чималий запас овочів та фруктів, які можна успішно перетворити на консервацію та подавати взимку до столу. Свій внесок в скарбничку рецептів для консервації вирішив внести і відомий кулінар Євген Клопотенко.

Малосольні огірки

Інгредієнти:

На 2 л банку:
1−1,5 кг огірків
2 ст. л. солі
1 пучок спецій (листя вишні, смородини, корінь і листя хріну, суцвіття кропу)
10 г перцю чилі
500−800 мл води (столової газованої)
1 головка часнику

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Приготування:

Невеликі огірки помити, викласти в миску, залити водою й залишити на 20−30 хвилин. Такий прийом дозволить отримати ідеальні хрусткі огірочки.

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Листя хрону, вишні та смородини помити та грубо порізати. Цей пряний букет додасть огіркам неповторний смак, тому, чим більше буде листя, тим краще.

Перець чилі порізати тонкими кружечками.

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На дно банки викласти порізане листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику та шматочки гострого перцю. Зверху дуже щільно викласти огірки, щоб вони зайняли всю банку. Зверху насипати сіль.

Залити огірки газованою водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Можна брати слабо- або сильногазовану воду. Вода повинна бути кімнатної температури.

Залишити огірки на 2 години при кімнатній температурі, після чого поставити їх у холодильник.

Готові огірки через 3−4 години.

Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт хотдога на паличці. Ця швидка закуска виручить, коли гості вже на порозі.

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