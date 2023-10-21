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Як за допомогою рушника й пакета випрати кросівки, не «вбивши» пралку

17:49 21 жовтня 2023
кросівки

Щоб пральна машина служила довго, необхідно її правильно експлуатувати — ретельно закладати білизну, для дрібних речей використовувати мішечок тощо.

Але ж у пралці можна прати й взуття, наприклад, кросівки. Але для цього досвідчені господині використовують декілька лайфаків.

Перед пранням кросівок у барабан пральної машини треба покласти махровий рушник, щоб взуття не билося.

Кросівки змочити водою, а всі забруднені місця на них потерти спеціальним олівцем, який добре видаляє бруд. Залишити взуття на 10 хвилин, а потім покласти в спеціальний мішечок й починати прання.

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Висушити кросівки можна за допомогою двох пакетів. Для цього пакети повісити ручками донизу, в між ручками закріпити взуття.

Спосіб дуже простий, але ефективний.

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Раніше ми розповідали, як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток.

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