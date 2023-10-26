Квасолевий салат із маринованими огірками: смачно так, що не відірватися
Якщо ви зголодніли, з'їжте страву з квасолею, і ви будете відчувати ситість півдня. Багато хто уникає квасолевих ласощів з однієї причини — квасоля вариться досить довго, якщо її не замочити на ніч. Але є вихід. Купіть консервовану квасолю. Вона продається в будь-якому супермаркеті. Причому, кількох різновидів.
Рецептом чудового квасолевого салату поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашніх сирників на жовтках.
- Цей салат дуже смачний, хоча інгредієнти в ньому досить прості, — каже Елла Іванова. — Рецепт такий.
Квасолевий салат
- 1 банка консервованої квасолі
- 2 буряки
- 5 маринованих огірочків
- 1 цибулина
Для заправки
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- Сіль — за смаком
- Чорний перець — за смаком
- 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії
- 1 чайна ложка оцту або лимонного соку
Буряк запекти до готовності. Натерти на тертці. Цибулю порізати кільцями або кубиками. З'єднати буряк і цибулю з іншими інгредієнтами. І заправити заправкою з рослинної олії, лимонного соку та спецій.
І смачного!
Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.
Фото з альбому Елли Іванової4035