Квасолевий салат із маринованими огірками: смачно так, що не відірватися

Якщо ви зголодніли, з'їжте страву з квасолею, і ви будете відчувати ситість півдня. Багато хто уникає квасолевих ласощів з однієї причини — квасоля вариться досить довго, якщо її не замочити на ніч. Але є вихід. Купіть консервовану квасолю. Вона продається в будь-якому супермаркеті. Причому, кількох різновидів.

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Рецептом чудового квасолевого салату поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашніх сирників на жовтках.

- Цей салат дуже смачний, хоча інгредієнти в ньому досить прості, — каже Елла Іванова. — Рецепт такий.

Квасолевий салат 1 банка консервованої квасолі

2 буряки

5 маринованих огірочків

1 цибулина Для заправки РЕКЛАМА 1 чайна ложка гірчиці в зернах

Сіль — за смаком

Чорний перець — за смаком

2 столові ложки соняшникової або оливкової олії

1 чайна ложка оцту або лимонного соку

Буряк запекти до готовності. Натерти на тертці. Цибулю порізати кільцями або кубиками. З'єднати буряк і цибулю з іншими інгредієнтами. І заправити заправкою з рослинної олії, лимонного соку та спецій.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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