37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Квасолевий салат із маринованими огірками: смачно так, що не відірватися

22:31 26 жовтня 2023
Квасоляний салат з маринованими огірками

Якщо ви зголодніли, з'їжте страву з квасолею, і ви будете відчувати ситість півдня. Багато хто уникає квасолевих ласощів з однієї причини — квасоля вариться досить довго, якщо її не замочити на ніч. Але є вихід. Купіть консервовану квасолю. Вона продається в будь-якому супермаркеті. Причому, кількох різновидів.

Рецептом чудового квасолевого салату поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт домашніх сирників на жовтках.

- Цей салат дуже смачний, хоча інгредієнти в ньому досить прості, — каже Елла Іванова. — Рецепт такий.

Квасолевий салат

  • 1 банка консервованої квасолі
  • 2 буряки
  • 5 маринованих огірочків
  • 1 цибулина

Для заправки

РЕКЛАМА
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Сіль — за смаком
  • Чорний перець — за смаком
  • 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії
  • 1 чайна ложка оцту або лимонного соку

Буряк запекти до готовності. Натерти на тертці. Цибулю порізати кільцями або кубиками. З'єднати буряк і цибулю з іншими інгредієнтами. І заправити заправкою з рослинної олії, лимонного соку та спецій.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

4035

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту