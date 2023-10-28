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Час зберігати вітаміни на зиму: готуємо капусту «Провансаль»

16:13 28 жовтня 2023
Капуста

Капуста «Провансаль» — маринована закуска, яка стане гідним доповненням до будь-якого святкового столу. А якщо врахувати, що капуста маринується практично у власному соку і не втрачає ні своїх вітамінів ні корисних мікроелементів, то можна зрозуміти, що цей диво-салатик не тільки виходить смачним, але й корисним.

Як правильно готувати капусту «Провансаль», розповідає ресурс «Школа життя».

Інгредієнти:

— 1,5 кг капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 солодкий перець

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Маринад

—  1,5 ст л солі
- 1 ст л цукру
- 1 ст л соняшникової олії
- 50 мл 9% оцту
- чорний перець горошком, коріандр
- лавровий лист
- 1,5 літра води

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Покроковий рецепт приготування:

Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Тонкими смужками нарізаємо солодкий перець. Дрібним кубиком нарізаємо маленьку цибулину. Добре перемішуємо всі овочі та перекладаємо в каструлю.

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У ковшок насипаємо сіль, цукор, коріандр, перець горошком і один лавровий лист, заливаємо водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Маринад помішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися, маринад закипів, додаємо оцет, даємо закипіти і заливаємо гарячим маринадом підготовлену капусту.

Зверху ставимо невеликий гніт або просто накриваємо тарілкою, щоб капуста була повністю покрита маринадом. Через дванадцяту годину капусту можна їсти.

А тим, хто збирається відзначати 31 жовтня Хелловін, або просто «полякати» домашніх, можна порадити приготувати «Відьмині пальчики» або «павучки» — буде неперевершено.

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