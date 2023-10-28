Час зберігати вітаміни на зиму: готуємо капусту «Провансаль»

Капуста «Провансаль» — маринована закуска, яка стане гідним доповненням до будь-якого святкового столу. А якщо врахувати, що капуста маринується практично у власному соку і не втрачає ні своїх вітамінів ні корисних мікроелементів, то можна зрозуміти, що цей диво-салатик не тільки виходить смачним, але й корисним.

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Як правильно готувати капусту «Провансаль», розповідає ресурс «Школа життя».

Інгредієнти: — 1,5 кг капусти

- 1 морква

- 1 цибулина

- 1 солодкий перець РЕКЛАМА Маринад — 1,5 ст л солі

- 1 ст л цукру

- 1 ст л соняшникової олії

- 50 мл 9% оцту

- чорний перець горошком, коріандр

- лавровий лист

- 1,5 літра води РЕКЛАМА Покроковий рецепт приготування: Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Тонкими смужками нарізаємо солодкий перець. Дрібним кубиком нарізаємо маленьку цибулину. Добре перемішуємо всі овочі та перекладаємо в каструлю. РЕКЛАМА У ковшок насипаємо сіль, цукор, коріандр, перець горошком і один лавровий лист, заливаємо водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Маринад помішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися, маринад закипів, додаємо оцет, даємо закипіти і заливаємо гарячим маринадом підготовлену капусту. Зверху ставимо невеликий гніт або просто накриваємо тарілкою, щоб капуста була повністю покрита маринадом. Через дванадцяту годину капусту можна їсти.

А тим, хто збирається відзначати 31 жовтня Хелловін, або просто «полякати» домашніх, можна порадити приготувати «Відьмині пальчики» або «павучки» — буде неперевершено.

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