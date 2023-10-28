Час зберігати вітаміни на зиму: готуємо капусту «Провансаль»
Капуста «Провансаль» — маринована закуска, яка стане гідним доповненням до будь-якого святкового столу. А якщо врахувати, що капуста маринується практично у власному соку і не втрачає ні своїх вітамінів ні корисних мікроелементів, то можна зрозуміти, що цей диво-салатик не тільки виходить смачним, але й корисним.
Як правильно готувати капусту «Провансаль», розповідає ресурс «Школа життя».
Інгредієнти:
— 1,5 кг капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 солодкий перець
Маринад
— 1,5 ст л солі
- 1 ст л цукру
- 1 ст л соняшникової олії
- 50 мл 9% оцту
- чорний перець горошком, коріандр
- лавровий лист
- 1,5 літра води
Покроковий рецепт приготування:
Дрібно шаткуємо капусту і одну морквину. Тонкими смужками нарізаємо солодкий перець. Дрібним кубиком нарізаємо маленьку цибулину. Добре перемішуємо всі овочі та перекладаємо в каструлю.
У ковшок насипаємо сіль, цукор, коріандр, перець горошком і один лавровий лист, заливаємо водою, додаємо олію і ставимо на плиту. Маринад помішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися, маринад закипів, додаємо оцет, даємо закипіти і заливаємо гарячим маринадом підготовлену капусту.
Зверху ставимо невеликий гніт або просто накриваємо тарілкою, щоб капуста була повністю покрита маринадом. Через дванадцяту годину капусту можна їсти.
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