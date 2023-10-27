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Країна: Іспанія Мануфактура: Lladro Рік створення: 1995 Скульптор: Salvador Furió Розмір: 36×17 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Легендарний рабин Айзік Харіф (який народився, до речі кажучи, у місті Вільно і першу свою освіту отримав у Мінську) прославився тим, що написав три частини талмудичного дослідження під загальною назвою «Ноам Йєрушалаїм» («Красота Єрусалима»).
Коли на початку 1860-х років він надрукував другу частину цієї фундаментальної праці, до нього в синагозі підійшов один дуже зарозумілий, але при цьому дуже багатий підприємець, і сказав:
— Ребе, я маю питання. Сказано мудрецями: «Мудрим із роками додається мудрості». А я ось прочитав вашу другу книгу і помітив, що вона якось, чи знаєте, слабшою за першу буде.
Рабин Харіф відповів йому:
— Мудреці, якщо ви пам'ятаєте, також казали, що дурням з роками додається дурі. Так що не варто дивуватися з того, що мою другу книгу ви зрозуміли значно гірше за першу…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня.
«Ми ніколи не повернемось з війни. Спробуйте це усвідомити і взяти відповідальність за життя в тилу в свої руки», — Леся Литвинова
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 746 мм