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«Порцелянові» історії
31 жовтня 2023
РАВИН ЧИТАЄ ТОРУ
РАВИН ЧИТАЄ ТОРУ

Країна: Іспанія Мануфактура: Lladro Рік створення: 1995 Скульптор: Salvador Furió Розмір: 36×17 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Легендарний рабин Айзік Харіф (який народився, до речі кажучи, у місті Вільно і першу свою освіту отримав у Мінську) прославився тим, що написав три частини талмудичного дослідження під загальною назвою «Ноам Йєрушалаїм» («Красота Єрусалима»).

Коли на початку 1860-х років він надрукував другу частину цієї фундаментальної праці, до нього в синагозі підійшов один дуже зарозумілий, але при цьому дуже багатий підприємець, і сказав:

— Ребе, я маю питання. Сказано мудрецями: «Мудрим із роками додається мудрості». А я ось прочитав вашу другу книгу і помітив, що вона якось, чи знаєте, слабшою за першу буде.

Рабин Харіф відповів йому:

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— Мудреці, якщо ви пам'ятаєте, також казали, що дурням з роками додається дурі. Так що не варто дивуватися з того, що мою другу книгу ви зрозуміли значно гірше за першу…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня.

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Олександр ШВЕЦЬ
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