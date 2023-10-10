Сніданок для осінньої погоди: оладки з гарбуза та яблук від відомої шеф-кухаря

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом оладок з яблуком та бананом, запропонувала осінній рецепт оладок з гарбуза та яблук.

«Сніданок саме для осінньої погоди», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповідає, як готують цю страву.

Інгредієнти: Кефір теплий — 350 мл;

Борошно пшеничне — 180 г;

Сода — половина чайної ложки;

Розпушувач — 2 г;

Яйце — 1 шт.;

Олія — 50 г;

Яблуко — 1 шт.;

Цукор — 1 столоваложка;

Пюре гарбузове — 100 г;

Сіль — дрібка;

Кориця, гвоздика, сухий імбир — за смаком.

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Приготування: Для початку робимо пюре. Гарбуз чистимо, ріжемо і запікаємо до м’якості при 200 градусах, трішки поливши олією.

Змішаємо всі сухі інгредієнти. Яблуко почистимо та натремо на дрібну тертку. Додамо до сухих інгредієнтів теплий кефір (це важливо!), 1 яйце, яблуко, пюре з гарбуза та олію. Перемішаємо до однорідності.

Смажимо на пательні, змазаній олією, на середньому вогні з двох сторін. Подаємо зі сметаною, медом чи улюбленим варенням.

Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом кабачкових оладок.

Фото Валі Саєнко

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