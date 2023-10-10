Сніданок для осінньої погоди: оладки з гарбуза та яблук від відомої шеф-кухаря
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом оладок з яблуком та бананом, запропонувала осінній рецепт оладок з гарбуза та яблук.
«Сніданок саме для осінньої погоди», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповідає, як готують цю страву.
Інгредієнти:
- Кефір теплий — 350 мл;
- Борошно пшеничне — 180 г;
- Сода — половина чайної ложки;
- Розпушувач — 2 г;
- Яйце — 1 шт.;
- Олія — 50 г;
- Яблуко — 1 шт.;
- Цукор — 1 столоваложка;
- Пюре гарбузове — 100 г;
- Сіль — дрібка;
- Кориця, гвоздика, сухий імбир — за смаком.
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Приготування:
- Для початку робимо пюре. Гарбуз чистимо, ріжемо і запікаємо до м’якості при 200 градусах, трішки поливши олією.
- Змішаємо всі сухі інгредієнти. Яблуко почистимо та натремо на дрібну тертку. Додамо до сухих інгредієнтів теплий кефір (це важливо!), 1 яйце, яблуко, пюре з гарбуза та олію. Перемішаємо до однорідності.
- Смажимо на пательні, змазаній олією, на середньому вогні з двох сторін. Подаємо зі сметаною, медом чи улюбленим варенням.
Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом кабачкових оладок.
Фото Валі Саєнко115