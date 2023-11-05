Американська зірка реаліті-шоу народила сина

У суботу, 4 листопада, американські ЗМІ повідомили про те, що зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян народила хлопчика. Це її перша спільна дитина з рок-музикантом Тревісом Баркером.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 44-річна Кортні та 47-річний Тревіс перебувають у законному шлюбі з жовтня 2021 року. І Кардаш'ян довго не могла завагітніти. Вона кілька разів пробувала ЕКЗ, але це не допомогло. У розпачі Кортні відмовилася від усіх методів лікування.

І після цього, за її словами, сталося диво. Тревіс і Кортні зачали дитину природним шляхом. Кардаш'ян повідомила чоловікові радісну новину під час концерту його гурту Blink-182. Стоячи в натовпі глядачів, вона підняла над головою плакат зі словами «Тревіс, я вагітна!»

У вересні Кортні ледь не втратила дитину. Її негайно госпіталізували. Лікарі зробили операцію на плоді та врятували майбутнього малюка.

РЕКЛАМА

Це фото Кортні Кардаш'ян розмістила в Instagram незадовго до пологів

І ось дитина народилася. За кілька днів до цього Тревіс публічно заявив, що вони з Кортні планують назвати свого сина Роккі Тринадцять Баркер.

РЕКЛАМА

Тревіс і Кортні планують назвати свого сина Роккі Тринадцять Баркер

У Кортні Кардаш'ян це четверта дитина. У неї вже є троє дітей — 13-річний Мейсон, 11-річна Пенелопа та 8-річний Рейн. Їхній батько — колишній громадянський чоловік Кортні бізнесмен Скотт Дісік. Вони розлучилися у 2015 році.

РЕКЛАМА

У Тревіса це третя дитина. Двоє старших — 20-річний Лендон та 17-річна Алабама — народилися у шлюбі з актрисою та колишній зіркою журналу Playboy Шанною Моклер.

Раніше зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кім Кардаш'ян розповіла про те, що її старша дочка страждає на дислексію й ні з ким не спілкується.

92

Читайте нас у Facebook та Instagram