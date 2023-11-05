Кейт Міддлтон продемонструвала спортивний стиль під час поїздки до Шотландії

Принцеса Уельська в чергове продемонструвала своє бездоганне почуття стилю під час поїздки до Шотландії. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали сільські громади у Бургхеді, Мореї та Інвернесі.

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41-річна невістка короля Чарльза III обрала ефектну куртку від Burberry, джемпер із високим коміром та джинси-кльош бренду Mother. Куртка з ромбоподібною стібкою пошита зі змішаної фланелі та прикрашена культовим картатим мотивом бренду. Вона чудово підходить як для пікніка, так і для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Клітина Burberry стала синонімом британського бренду класу люкс після його створення у 1920-х роках. Спочатку вона використовувалася як підкладка плащів, але згодом була зареєстрована у всьому світі як торгова марка.

Принц Вільям теж виглядав стильно у куртці кольору хакі та темно-синіх штанах.

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Подружжя зустрілося з активістами організації Outfit Moray, яка пропонує молодим жителям Шотландії доступні та недорогі навчальні семінари на відкритому повітрі. Їхня мета — спонукати молодь стежити за своїм психічним та фізичним здоров'ям.

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Зокрема, благодійна організація допомагає дітям віком від восьми до 18 років, які перебувають у вразливому становищі або виховуються у неблагополучних сім'ях.

Кейт та Вільям з радістю приєдналися до місцевих жителів і покаталися на гірських велосипедах, постріляли з лука і знову позмагалися один з одним.

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Кейт та Вільям позмагалися один з одним, катаючись на гірських велосипедах та стріляючи з лука

Нагадаємо, принца і принцесу Уельських визнали найстильнішим подружжям у світі. Крім того, британські ЗМІ зазначають, що шлюб Вільяма та Кейт, схоже, переживає новий виток ніжного кохання, через що подружжя навіть дозволяє собі деякі вільності на публіці.

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