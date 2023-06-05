Тирамісу без «фінальної картинки» від Тетяни Песик: надзвичайно смачний десерт

Тирамісу — популярний італійський десерт на основі сиру маскарпоне з печивом «савоярді», кавою та какао. В класичному вигляді тирамісу подається охолодженим до кави еспресо.

У світі існує багато видів тирамісу, і ще один вид вирішила додати Тетяна Песик, українська акторка, комік, учасниця КВК.

Інгредієнти:

250 гр. вершків 30−33%

500 гр. маскарпоне

120 гр. цукрової пудри

кава (пів чашки готового напою)

50 гр. лікеру чи коньяку

какао-порошок (для притрушування зверху).

У приготуванні цього італійського десерту немає нічого складного — треба лишень добре збити вершки з маскарпоне і цукровою пудрою, після чого викласти цю масу на «скупане» у каві і лікері печиво савоярді і залишити для просочування.

Приготувала Тетяна й другий, «дитячий» варіант — з полуничним пюре (замість лікеру). Технологія збирання залишилася тією ж.

В результаті десерт виявився таким смачним, що Тетяна навіть не змогла його показати, бо з'їла все сама ще в охолодженому вигляді.

Нагадаємо, свого часу відома українська кондитерка Ліза Глінська розшифрувала назву тірамісу і показала класичний рецепт.

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