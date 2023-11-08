Картопляний суп з цвітною капустою: для тих, хто береже фігуру
Чи можна худнути, не відмовляючи собі у смаколиках? Звісно, якщо знати рецепти таких страв. А їх чимало. Окрема категорія — супи. Вони можуть бути незвичайними. Наприклад, приготуйте картопляний суп з цвітною капустою.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей суп подають зі свіжим болгарським перцем, — каже Ардія Діаманті. — Але якщо у вас такого немає, подавайте зі свіжою зеленню. Звісно, у сім'ї є люди, які не сидять на дієтах. Їм запропонуйте цей суп зі сметаною та свіжим гречаним або пшеничним хлібом.
Картопляний суп з цвітною капустою
- Картопля — 5 шт.
- Качан цвітної капусти — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 3 шт.
- Соняшникова олія
- Сіль
- Болгарський перець -1 шт.
- Перець чилі — на смак.
На сковороді підсмажити на олії суцвіття цвітної капусти, порізану кільцями картоплю і цибулю. Залити водою. Додати перець чилі, сіль і варити до готовності.
Подавати, додавши в тарілку тонко порізаний червоний болгарський перець.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ситної дієтичної солянки, яка порадує тих, хто стежить за фігурою.
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Фото з альбому Ольги Сметанської59