Картопляний суп з цвітною капустою: для тих, хто береже фігуру

Чи можна худнути, не відмовляючи собі у смаколиках? Звісно, якщо знати рецепти таких страв. А їх чимало. Окрема категорія — супи. Вони можуть бути незвичайними. Наприклад, приготуйте картопляний суп з цвітною капустою.

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Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей суп подають зі свіжим болгарським перцем, — каже Ардія Діаманті. — Але якщо у вас такого немає, подавайте зі свіжою зеленню. Звісно, у сім'ї є люди, які не сидять на дієтах. Їм запропонуйте цей суп зі сметаною та свіжим гречаним або пшеничним хлібом.

Картопляний суп з цвітною капустою

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Картопля — 5 шт.

Качан цвітної капусти — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 3 шт.

Соняшникова олія

Сіль

Болгарський перець -1 шт.

Перець чилі — на смак.

На сковороді підсмажити на олії суцвіття цвітної капусти, порізану кільцями картоплю і цибулю. Залити водою. Додати перець чилі, сіль і варити до готовності.

Подавати, додавши в тарілку тонко порізаний червоний болгарський перець.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ситної дієтичної солянки, яка порадує тих, хто стежить за фігурою.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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