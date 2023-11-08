37.22 / 37.77 39.74 / 40.47
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Картопляний суп з цвітною капустою: для тих, хто береже фігуру

22:31 13 листопада 2023
Картопляний суп з цвітною капустою

Чи можна худнути, не відмовляючи собі у смаколиках? Звісно, якщо знати рецепти таких страв. А їх чимало. Окрема категорія — супи. Вони можуть бути незвичайними. Наприклад, приготуйте картопляний суп з цвітною капустою.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей суп подають зі свіжим болгарським перцем, — каже Ардія Діаманті. — Але якщо у вас такого немає, подавайте зі свіжою зеленню. Звісно, у сім'ї є люди, які не сидять на дієтах. Їм запропонуйте цей суп зі сметаною та свіжим гречаним або пшеничним хлібом.

Картопляний суп з цвітною капустою

РЕКЛАМА
  • Картопля — 5 шт.
  • Качан цвітної капусти — 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 3 шт.
  • Соняшникова олія
  • Сіль
  • Болгарський перець -1 шт.
  • Перець чилі — на смак.

На сковороді підсмажити на олії суцвіття цвітної капусти, порізану кільцями картоплю і цибулю. Залити водою. Додати перець чилі, сіль і варити до готовності.

Подавати, додавши в тарілку тонко порізаний червоний болгарський перець.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ситної дієтичної солянки, яка порадує тих, хто стежить за фігурою.

Читайте також: Картопляно-цибулевий крем-суп: новий смак осені

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

59

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий

Захищати країну повинні всі: коли можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років (пояснення юриста)

Гороскоп

Щасливчики тижня: вдача чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні 13 по — 19 листопада

Корисні батончики

Корисні батончики: всього три інгредієнти

котлети

Котлети «Пташине молоко» від Людмили Борщ: нереальна смакота

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту