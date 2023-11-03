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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2005
Скульптор: Eva Maria Cuerva
Розмір: 42×19 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Давньогрецький мислитель Фалес Мілетський, який жив у сьомому столітті до нашої ери, походив із знатного роду і мав прекрасну освіту. Деякі історики вважають, що його походження з Мілета викликає сумніви.
Є відомості про те, що в місті Мілеті він проживав не як корінний житель. А у самого філософа нібито було фінікійське коріння. На початку своєї діяльності Фалес був торговцем і протягом довгого (майже сторічного) життя здійснив багато подорожей. Деякий час він проживав у Фівах і Мемфісі (Єгипет) і навчався премудростям у впливових жерців. Коли філософ повернувся додому, то обзавівся своїми учнями і створив мілетську школу.
Серед його учнів були Анаксимандр і Анаксимен.
Вчений встановив тривалість року, а також визначив час сонцестоянь і рівнодень. Йому належить пояснення того, що Сонце рухається по відношенню до зірок. Саме цей філософ є першовідкривачем в доведенні геометричних теорем. Він ввів такі поняття в науку як доказ і геометрична теорема. Мислитель вивчав фігури, які утворюються в прямокутнику, вписаному в коло разом з діагоналями. У його честь назвали теорему Фалеса — кут, вписаний в коло, завжди буде прямим.
Філософ вірив, що всесвіт є рідкоподібною масою. У його центральній частині розташувалося повітряне тіло, що має форму чаші. Поверхня чаші відкритою стороною спрямована вниз, а закрита є зведенням. Зірки, як він вважав, це божественні істоти, які живуть на небосхилі.
Мислитель дуже хотів з’ясувати, з чого складається світ. Землю ж Фалес уявляв у формі корабля, що плаває в океані життя.
Одного разу, прогулюючись вулицями нічного міста, Фалес так захопився розгляданням небесних тіл, що несподівано оступився і впав у глибоку яму. На його щастя, поруч проходила стара жінка. Упізнавши знаменитого філософа, вона якимось чином допомогла йому вибратися із ями. Але на прощання таки не утрималася від зауваження:
- Що ж ти, Фалес, збираєшся розгледіти на тому небі, якщо не помічаєш навіть ям попід ногами…
Всім сьогоднішнім іменинником дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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