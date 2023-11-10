Позбавлять прав на 10 років і відберуть авто: водіям нагадали про небезпечне порушення ПДР

З початку року за керування транспортними засобами в стані сп’яніння поліцейські склали вже 128 992 протоколи — тобто, офіційно зафіксовано майже 130 тисяч випадків, які могли стати причиною смертельних ДТП на дорогах.

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Про це написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Також він нагадав, що за керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння в Україні передбачено покарання у вигляді штрафу або адмінарешту з позбавленням права керування до 10 років та конфіскацією автомобіля.

Зокрема, Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) забороняє також:

керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння;

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Яка відповідальність передбачена за керування в стані сп’яніння

За ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік.

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За ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

За ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

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За ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Нагадаємо, що у 2023 році Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія. Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Також цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу. Окрім того, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву «У» вирішили замінити на букву «Н».

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