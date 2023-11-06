12 листопада 2023

За роки творчої біографії Йоган Себастьян Бах (1685−1750) написав понад 1000 творів майже у всіх відомих на той момент жанрах.

На думку авторитетного видання New York Times, Бах є найбільшим композитором у світовій історії.

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При цьому мало хто знає деякі незвичайні факти з його життя. Наприклад, Бах вважав за краще засипати виключно під музику.

Великий композитор, до речі, не який написав жодної опери, був надзвичайно плідним у своїй творчості. Він двічі був одружений. І при цьому став батьком 20 дітей, із яких, щоправда, вижили лише 12.

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Йоган Бах мав феноменальну пам'ять. Він міг відтворити на інструменті будь-яку, навіть найскладнішу, мелодію, прослухавши її лише один раз.

Одним із улюблених ласощів Баха були… голови оселедця.

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Йоганн Гете порівнював відчуття від музики Баха з «вічною гармонією в діалозі із самою собою». Напевно, він мав рацію…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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