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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1994
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 29×20 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
За роки творчої біографії Йоган Себастьян Бах (1685−1750) написав понад 1000 творів майже у всіх відомих на той момент жанрах.
На думку авторитетного видання New York Times, Бах є найбільшим композитором у світовій історії.
При цьому мало хто знає деякі незвичайні факти з його життя. Наприклад, Бах вважав за краще засипати виключно під музику.
Великий композитор, до речі, не який написав жодної опери, був надзвичайно плідним у своїй творчості. Він двічі був одружений. І при цьому став батьком 20 дітей, із яких, щоправда, вижили лише 12.
Йоган Бах мав феноменальну пам'ять. Він міг відтворити на інструменті будь-яку, навіть найскладнішу, мелодію, прослухавши її лише один раз.
Одним із улюблених ласощів Баха були… голови оселедця.
Йоганн Гете порівнював відчуття від музики Баха з «вічною гармонією в діалозі із самою собою». Напевно, він мав рацію…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 728 мм