«Динамо» в першому матчі без Луческу обіграло лідера чемпіонату: відеоогляд поєдинку УПЛ

У неділю, 12 листопада, у Кривому Розі пройшов матч 14-го туру чемпіонату України з футболу, в якому лідер турнірної таблиці, місцевий «Кривбас», приймав київське «Динамо».

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Чемпіонат України. 14-й тур

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Ванат, 8, Караваєв, 27). На 12-й хвилині вилучений Бескоровайний («Кривбас»). Юніорські склади — 2:3.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 80), Беніто (Кабаєв, 46), Царенко (Буяльський, 80), Караваєв (Малиш, 90+1), Ванат (Супряга, 89).

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«Динамо» виходило на поєдинок проти лідера чемпіонату України під керівництвом Олександра Шовковського, який прийняв команду після відставки Мірчі Луческу. І прем'єра, треба сказати, вийшла на славу.

Уже на 8-й хвилині «біло-сині» вийшли вперед після точного удару Ваната з-за меж штрафного майданчика, а за кілька хвилин динамівський форвард, втікши до воріт від центральної лінії, «заробив» вилучення для капітана господарів Бескоровайного.

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Граючи в більшості, динамівці подвоїли свою перевагу в середині першого тайму, коли Караваєв виграв силову боротьбу у захисника, вийшов на побачення з воротарем та пробив точно по воротах.

Надалі підопічні Шовковського грали активно в атаці, не даючи супернику особливих нагод, щоб повернути інтригу, але результат на табло до фінального свистка більше не змінювався. У підсумку динамівці перервали свою безвиграшну серію з чотирьох поєдинків, а «Кривбас» втратив можливість повернутися на вершину турнірної таблиці, куди піднялося «Полісся».

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«Зоря» (Луганськ) — ЛНЗ (Черкаси) — 1:2 (Алефіренко, 88 — Г. Пасіч, 6, 89). Матч юніорських складів буде зіграний пізніше.

Номінальні гості (матч пройшов у Львові) повели в дебюті зустрічі, і мінімальний рахунок тримався до завершення зустрічі. А там протягом двох хвилин команди розіграли справжню драму — спочатку Алефіренко вирівняв становище, але буквально в наступній атаці Геннадій Пасіч оформив «дубль» і все ж таки вирвав для черкаського клубу перемогу, залишивши «Зорю» в зоні перехідних матчів за право грати в елітному. дивізіоні.

11 листопада (субота)

«Олександрія» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Безерра, 82). На 21-й хвилині Джевані («Олександрія») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 5:0.

«Полісся» (Житомир) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:1 (Шастал, 66, Грицук, 83 — Юсов, 14). Юніорські склади — 4:1.

«Оболонь» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Степанюк, 67). Юніорські склади — 0:1.

10 листопада (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 2:0 (Мілько, 18, Бурда, 35). Юніорські склади — 3:2.

Становище команд:

1. «Полісся» — 29 очок (14 матчів);

2. «Кривбас» — 27 (14);

3. «Дніпро-1» — 27 (13);

4. «Шахтар» — 24 (11);

5. «Рух» — 21 (13);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (12);

8. «Динамо» — 19 (11);

9. «Ворскла» — 18 (14);

10. ЛНЗ — 16 (14);

11. «Металіст 1925» — 15 (13);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Зоря» — 10 (12);

15. «Верес» — 8 (13);

16. «Минай» — 6 (14).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Також у рамках 14-го туру в неділю, 12 листопада, будуть зіграні матчі: «Чорноморець» — «Рух» та «Шахтар» — «Дніпро-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Гани Рафаель Двамена, яким цікавилися «Шахтар» та «Зоря», помер прямо під час матчу.

Фото ФК «Динамо»

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