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Салат з апельсином та мідіями: смачно та корисно для фігури

20:15 16 листопада 2023
Салат з апельсином та мідіями

Мідії — неповторний за своїм складом продукт і справжній морський делікатес. Кількість білка в них перевершує показники яловичини та риби. А якщо додати сюди апельсини, вийде справжня вітамінна бомба, ділиться кулінарка Наталія Білоусова.

  • М’якоть апельсина — 50 г
  • Мідії готові — 100 г
  • Огірок — 50 г
  • Фета — 20 г
  • Авокадо — 50 г
  • Листя салату — 30 г
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія — 5 мл
  • Кунжут — 1ч.л.

Приготування:

Авокадо, апельсин, огірок нарізати кубиком. На тарілку рвемо листя салату, кладемо всі нарізані інгредієнти, відварені мідії, розкришуємо фету, заправляємо олією, посипаємо кунжутом.

Нагадаємо рецепт теплого салату з овочами та куркою, а також рецепт салату з кальмаром, рисом та маслинами.

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