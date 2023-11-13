Салат з апельсином та мідіями: смачно та корисно для фігури

Мідії — неповторний за своїм складом продукт і справжній морський делікатес. Кількість білка в них перевершує показники яловичини та риби. А якщо додати сюди апельсини, вийде справжня вітамінна бомба, ділиться кулінарка Наталія Білоусова.

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М’якоть апельсина — 50 г

Мідії готові — 100 г

Огірок — 50 г

Фета — 20 г

Авокадо — 50 г

Листя салату — 30 г

Сіль, перець за смаком

Олія — 5 мл

Кунжут — 1ч.л.

Приготування:

Авокадо, апельсин, огірок нарізати кубиком. На тарілку рвемо листя салату, кладемо всі нарізані інгредієнти, відварені мідії, розкришуємо фету, заправляємо олією, посипаємо кунжутом.

Нагадаємо рецепт теплого салату з овочами та куркою, а також рецепт салату з кальмаром, рисом та маслинами.

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