Салат з апельсином та мідіями: смачно та корисно для фігури
Мідії — неповторний за своїм складом продукт і справжній морський делікатес. Кількість білка в них перевершує показники яловичини та риби. А якщо додати сюди апельсини, вийде справжня вітамінна бомба, ділиться кулінарка Наталія Білоусова.
- М’якоть апельсина — 50 г
- Мідії готові — 100 г
- Огірок — 50 г
- Фета — 20 г
- Авокадо — 50 г
- Листя салату — 30 г
- Сіль, перець за смаком
- Олія — 5 мл
- Кунжут — 1ч.л.
Приготування:
Авокадо, апельсин, огірок нарізати кубиком. На тарілку рвемо листя салату, кладемо всі нарізані інгредієнти, відварені мідії, розкришуємо фету, заправляємо олією, посипаємо кунжутом.
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