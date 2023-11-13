Ідеальний осінній десерт: смачний та корисний

Восени особливо хочеться ласощів — можливо, тому що на вулиці холодно та вітряно. Ласощі ж, як бальзам, для душі. Вони добрі з чаєм чи кавою. Звісно, можна щось спекти. Але випічка зазвичай потребує часу. А що можна приготувати легко та швидко?

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Ідеєю та рецептом такого десерту поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати крем для будь-яких тістечок.

— Цей десерт не лише смачний, а й корисний, — каже Ардія Діаманті. — Виноград можна використовувати як білий, так і синій. Можна й мікс. Подавайте десерт у креманці чи келиху. За бажанням можна прикрасити листочком м'яти або гілочкою лаванди. Хорошим доповненням для десерту може стати кулька ванільного, молочного або вершкового морозива.

Осінній десерт (з розрахунку на дві порції) Волоські горіхи — чверть склянки Гроно винограду РЕКЛАМА Груша листопадова — 1 шт. Запечене яблуко — 1 шт. Зерна граната РЕКЛАМА Мед рідкий — столова ложка Запекти яблуко. Очистити від шкірки. Пюрувати за допомогою ложки. Змішати горіхи, виноград, зернята граната, шматочки очищеної груші. Додати яблучне пюре. Полити медом. РЕКЛАМА І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом крем-брюле.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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