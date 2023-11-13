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Торт «Червоний оксамит»: гості просто атакують вас компліментами

20:15 17 листопада 2023
торт

Це дуже смачний торт, один з найулюбленіших у родині кулінарки Інари Сидор. Він завоював популярність завдяки ошатному зовнішньому вигляду, незвичайному смаку та простоті приготування.

ІНГРЕДІЄНТИ: ⠀⠀⠀

борошно — 340 г ⠀⠀⠀

цукор — 250 г ⠀⠀⠀

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яйця — 3 шт. ⠀⠀⠀

олія — 150 мл

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кефір — 300 мл
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розпушувач — 2 ч. ложки ⠀⠀⠀

сода — 1 ч. ложка. ⠀⠀⠀

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какао-порошок — 1 ст. ложка ⠀⠀⠀

сіль — ¼ ч. ложки ⠀⠀⠀

барвник гелевий червоний -1 ч. ложка
⠀⠀⠀
КРЕМ ⠀⠀

Вершковий сир — 300 г ⠀⠀⠀

Вершки — 500 мл (33%) ⠀⠀⠀

Цукрова пудра — 50−80 г ⠀⠀⠀

Ванільний цукор ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Приготування⠀
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Окремо збити яйця з цукром. Поступово додати олію, потім кефір і барвник. Все добре перемішати. Потім додавати сухі інгредієнти, перемішуючи. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером, випікаємо при температурі 180 градусів 1 годину, але орієнтуєтесь по своїй духовці.

Вершки збиваємо з пудрою і ванільним цукром до моменту, коли загусне маса, поступово додаючи сир. ⠀⠀⠀
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Повністю остиглий бісквіт ділимо на 3 частини. Збираємо торт. Ставимо на 2−4 години в холодильник. Дістаємо, прикрашаємо, як душа бажає.

А як приготувати дуже смачний торт «Баунті», розповіла кулінарка Уляна Антонюк. ⠀⠀

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