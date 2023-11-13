Торт «Червоний оксамит»: гості просто атакують вас компліментами
Це дуже смачний торт, один з найулюбленіших у родині кулінарки Інари Сидор. Він завоював популярність завдяки ошатному зовнішньому вигляду, незвичайному смаку та простоті приготування.
ІНГРЕДІЄНТИ: ⠀⠀⠀
борошно — 340 г ⠀⠀⠀
цукор — 250 г ⠀⠀⠀
яйця — 3 шт. ⠀⠀⠀
олія — 150 мл
кефір — 300 мл
⠀⠀⠀
розпушувач — 2 ч. ложки ⠀⠀⠀
сода — 1 ч. ложка. ⠀⠀⠀
какао-порошок — 1 ст. ложка ⠀⠀⠀
сіль — ¼ ч. ложки ⠀⠀⠀
барвник гелевий червоний -1 ч. ложка
⠀⠀⠀
КРЕМ ⠀⠀⠀
Вершковий сир — 300 г ⠀⠀⠀
Вершки — 500 мл (33%) ⠀⠀⠀
Цукрова пудра — 50−80 г ⠀⠀⠀
Ванільний цукор ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Приготування⠀
⠀⠀⠀
Окремо збити яйця з цукром. Поступово додати олію, потім кефір і барвник. Все добре перемішати. Потім додавати сухі інгредієнти, перемішуючи. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером, випікаємо при температурі 180 градусів 1 годину, але орієнтуєтесь по своїй духовці.
Вершки збиваємо з пудрою і ванільним цукром до моменту, коли загусне маса, поступово додаючи сир. ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Повністю остиглий бісквіт ділимо на 3 частини. Збираємо торт. Ставимо на 2−4 години в холодильник. Дістаємо, прикрашаємо, як душа бажає.
А як приготувати дуже смачний торт «Баунті», розповіла кулінарка Уляна Антонюк. ⠀⠀
130
Читайте також: Маффіни з яблуками та штройзелем від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні