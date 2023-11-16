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Рідні будуть у захваті: готуємо гарбузовий хліб

20:15 18 листопада 2023
гарбузовий хліб

Відомо, що домашній хліб смачніший та корисніший за магазинний. А хліб з додаванням гарбуза буде м'якенький як пух і жовтенький як сонечко. Сміливо готуйте, адже зараз саме сезон гарбузів, ділиться кулінарка Магдалина Шершун.

Складники:

  • пюре гарбуза — 250 г;
  • вода тепла — 250 г;
  • олія соняшникова рафінована — 3 столові ложки;
  • сметана — 3 столові ложки;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • цукор — 1 столова ложка;
  • борошно — 500 г;
  • дріжджі свіжі пресовані — 35 г.

Приготування:

Гарбуз очистити, порізати на шматочки, відварити до готовності. Відвар відцідити, гарбуз збити блендером до однорідності, остудити до теплого стану.

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У теплій воді розводимо дріжджі, додаємо гарбузове пюре, сіль, цукор, олію без запаху, сметану. Потім додаємо поетапно борошно, замішуємо м'яке, еластичне тісто. Місити треба десь 15 хвилин. Накриваємо харчовою плівкою, як тісто підніметься перший раз, злегка обім'яти його, дати ще раз підійти і аж тоді формуємо хлібчик.

Руки змастити олією, форми теж змастити олією, викласти у форми порції тіста однакової ваги. Дати ще у формах піднятися не до кінця форми. Змастити хлібчик (жовток+молоко), випікати в попередньо розігрітій духовці, при температурі 180 градусів 50 хвилин.

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