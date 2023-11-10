18 листопада 2023

У четвертому залі нашого музею, аж ніяк не випадково названому «Божественним», відвідувачі часто затримуються біля цієї величезної композиції, роздивляючись буквально кожну її деталь. Відома робота іспанських майстрів цікава не тільки тим, що така сама десятки років стояла в їдальні японського імператора Акіхіто. Сам вражаючий сюжет композиції породжує питання, що з його героями. Так ось. Короткий пост під умовною рубрикою «Чи знаєте ви, що?..».

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Як правило, великі лосі виростають у довжину до 3 метрів. І це за ваги 400−600 кілограмів.

У лосів довгі ноги, тому під час водопою вони, подібно до жираф, або розсувають передні кінцівки в сторони, щоб нахилитися до води, або заходять у воду глибше. Лосі, до речі, вважаються чудовими плавцями. Одного разу вони здатні пропливти до 25 кілометрів. Та й бігають вони зовсім непогано, часом розвиваючи швидкість до 60 кілометрів на годину!

Дослідники стверджують, що ці, на перший погляд, цілком миролюбні тварини мають непередбачуваний характер. Побачивши людину, вони можуть як втекти від неї, так і раптово напасти.

Цікавий той факт, що у лосів найбільші роги серед усіх ссавців. При цьому у самок роги відсутні зовсім. Середній розмах рогів становить приблизно 180 см, а вони важать часом до 30 кілограмів!

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Щороку лосі скидають роги. Але на їхньому місці виростають нові.

Передні копита у лосів загострені, завдяки чому вони можуть використовувати їх у сутичках із супротивниками. Говорять, що одним ударом лось може вбити навіть великого хижака.

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Наївшись опалих й забродивших плодів диких фруктових дерев, лосі зазвичай швидко п'яніють. У такому стані вони становлять досить велику загрозу для оточення. Зазвичай лосі харчуються молодими гілками або пагонами дерев. Влітку тварини також їдять рослинність, що росте на поверхні водойм та боліт.

Лосі погано бачать, зате у них чудово розвинені нюх та слух.

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І останнє. Як це не здасться комусь дивним, але в неволі (наприклад, у зоопарках) ці тварини можуть прожити понад 20 років, тоді як у природних умовах лише десята частина лосів доживає до трьох-п'яти років.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.