Фінансування російських «консервів» зі США: військовий вказав на зв’язок емігранта, «сотника» Мухачова та Фаріон

Роздмухування внутрішніх конфліктів стало «спеціалізацією» екснардепки Ірини Фаріон. На діяльність професорки «Львівської політехніки», яка оприлюднила персональні дані кримського студента, звернули увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та СБУ.

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«Виявилося, що Ірина Фаріон має дуже тісні зв’язки з російськими „консервами“, такими як Назар Мухачов, колишній сотник Майдану, що перебуває на військовому обліку, але ухиляється від призову і просуває на своєму ютуб-каналі кремлівські наративи, зокрема про вбивство помічника Залужного», — розповів доброволець, захисник Донецького аеропорту, «кіборг» Даня Данський на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що Мухачов плідно співпрацював із представником руху так званого народовладдя Андрієм Нечаєм, який є фігурантом кримінального провадження СБУ.

«Також засвітився Мухачов і в компанії Надії Савченко під час презентації нею громадської платформи ще однієї російської „консерви“ „РУНА“. А як апофеоз „діяльності“ Мухачова є факт його роботи на підозрюваного у перевезенні зброї через лінію розмежування та організації терактів Володимира Рубана, який із 2013 року співпрацював з організацією „Український вибір“, очолюваною Віктором Медведчуком», — написав Данський.

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Він також зауважив, що на таку «медійну діяльність» потрібні гроші. За його інформацією, уродженець Калуша Володимир Долинка, який давно мешкає в Чикаго, є засновником американсько-українських компаній Dolynka Ukrainian American Сonsulting Іncorporated та Ukrainian American Media Group Incorporated.

«Саме в цій медіагрупі працює Назар Мухачов, під її крилом розвиває свій youtube-канал, а саму Ірину Фаріон часто запрошують на етери „Радіо UA Chicago“, яке переважно слухає українська діаспора в США. Причому запрошують коментувати ті питання, до яких компетенція пані Фаріон не має жодного стосунку», — пише Данський.

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На його думку, не виключено, що робиться це, як для роздмухування конфліктів всередині діаспори, так і для трансляції зручних рф меседжів, щоби підірвати авторитет України в очах західних партнерів.

«Чи свідомо фінансує Долинка сумнівну діяльність Мухачова та Фаріон, достеменно сказати неможливо, утім, судячи із контенту, який активно просувається як в США, так і в Україні, Володимир Іванович таки цілком усвідомлює, що підтримує російську „консерву“, завдання якої розвалювати українське суспільство зсередини», — додав Данський.

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Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Тим часом університет «Львівська політехніка» прибрав з офіційних сторінок повідомлення про звільнення скандальної професорки наступного дня після оприлюднення.

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