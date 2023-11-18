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Політика

Фінансування російських «консервів» зі США: військовий вказав на зв’язок емігранта, «сотника» Мухачова та Фаріон

11:21 18 листопада 2023
Фаріон

Роздмухування внутрішніх конфліктів стало «спеціалізацією» екснардепки Ірини Фаріон. На діяльність професорки «Львівської політехніки», яка оприлюднила персональні дані кримського студента, звернули увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та СБУ.

«Виявилося, що Ірина Фаріон має дуже тісні зв’язки з російськими „консервами“, такими як Назар Мухачов, колишній сотник Майдану, що перебуває на військовому обліку, але ухиляється від призову і просуває на своєму ютуб-каналі кремлівські наративи, зокрема про вбивство помічника Залужного», — розповів доброволець, захисник Донецького аеропорту, «кіборг» Даня Данський на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що Мухачов плідно співпрацював із представником руху так званого народовладдя Андрієм Нечаєм, який є фігурантом кримінального провадження СБУ.

«Також засвітився Мухачов і в компанії Надії Савченко під час презентації нею громадської платформи ще однієї російської „консерви“ „РУНА“. А як апофеоз „діяльності“ Мухачова є факт його роботи на підозрюваного у перевезенні зброї через лінію розмежування та організації терактів Володимира Рубана, який із 2013 року співпрацював з організацією „Український вибір“, очолюваною Віктором Медведчуком», — написав Данський.

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Він також зауважив, що на таку «медійну діяльність» потрібні гроші. За його інформацією, уродженець Калуша Володимир Долинка, який давно мешкає в Чикаго, є засновником американсько-українських компаній Dolynka Ukrainian American Сonsulting Іncorporated та Ukrainian American Media Group Incorporated.

«Саме в цій медіагрупі працює Назар Мухачов, під її крилом розвиває свій youtube-канал, а саму Ірину Фаріон часто запрошують на етери „Радіо UA Chicago“, яке переважно слухає українська діаспора в США. Причому запрошують коментувати ті питання, до яких компетенція пані Фаріон не має жодного стосунку», — пише Данський.

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На його думку, не виключено, що робиться це, як для роздмухування конфліктів всередині діаспори, так і для трансляції зручних рф меседжів, щоби підірвати авторитет України в очах західних партнерів.

«Чи свідомо фінансує Долинка сумнівну діяльність Мухачова та Фаріон, достеменно сказати неможливо, утім, судячи із контенту, який активно просувається як в США, так і в Україні, Володимир Іванович таки цілком усвідомлює, що підтримує російську „консерву“, завдання якої розвалювати українське суспільство зсередини», — додав Данський.

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Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Тим часом університет «Львівська політехніка» прибрав з офіційних сторінок повідомлення про звільнення скандальної професорки наступного дня після оприлюднення.

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