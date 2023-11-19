Фрітатта — ситний італійський сніданок для тих, у кого немає часу на готування
В італійський кухні є рецепт приготування яєчні, в якому пропонується окремо взбивати білки. Втім, є й більш швидкий варіант, коли у господині нема багато часу для приготування сніданку, — «Фрітатта»
Рецепт пухкої та ситної яєчні пропонує ресурс «Ідеї для сніданку та вечері».
Інгредієнти:
- Цибуля — 1 шт;
- Помідор — 2 шт;
- Яйця — 4 шт;
- Зелень петрушки — 20 г;
- Сир твердий — 150 г;
- Спеції: сухий часник, сіль, паприка, прованські трави — за смаком;
- Олія — 2 ст.л.
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Приготування:
- Нарізаємо мілко цибулю. У томатів робимо надрізи, ошпарюємо кипятком на 5 хв. Знімаємо шкірочку.
- Обсмажуємо на олії на пательні цибулю та томати.
- Тим часом натираємо твердий сир, нарізаємо зелень.
- Змішуємо між собою яйця та спеції.
- Знімаємо пательню з вогню, додаємо прямо туди яйця, зверху посипаємо зеленью та сиром.
- Кладемо у духовку випікатись на 15 хв при 180 С.
Рецепт італійської випічки — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), який може подаватися й на святковий стіл, читайте на нашому сайті.
Ілюстративне фото Pixabay120