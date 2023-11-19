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Фрітатта — ситний італійський сніданок для тих, у кого немає часу на готування

9:29 19 листопада 2023
Яєчня

В італійський кухні є рецепт приготування яєчні, в якому пропонується окремо взбивати білки. Втім, є й більш швидкий варіант, коли у господині нема багато часу для приготування сніданку, — «Фрітатта»

Рецепт пухкої та ситної яєчні пропонує ресурс «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти:

  • Цибуля — 1 шт;
  • Помідор — 2 шт;
  • Яйця — 4 шт;
  • Зелень петрушки — 20 г;
  • Сир твердий — 150 г;
  • Спеції: сухий часник, сіль, паприка, прованські трави — за смаком;
  • Олія — 2 ст.л.

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Приготування:

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  • Нарізаємо мілко цибулю. У томатів робимо надрізи, ошпарюємо кипятком на 5 хв. Знімаємо шкірочку.
  • Обсмажуємо на олії на пательні цибулю та томати.
  • Тим часом натираємо твердий сир, нарізаємо зелень.
  • Змішуємо між собою яйця та спеції.
  • Знімаємо пательню з вогню, додаємо прямо туди яйця, зверху посипаємо зеленью та сиром.
  • Кладемо у духовку випікатись на 15 хв при 180 С.

Рецепт італійської випічки — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), який може подаватися й на святковий стіл, читайте на нашому сайті.

Ілюстративне фото Pixabay

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