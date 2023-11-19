Фрітатта — ситний італійський сніданок для тих, у кого немає часу на готування

В італійський кухні є рецепт приготування яєчні, в якому пропонується окремо взбивати білки. Втім, є й більш швидкий варіант, коли у господині нема багато часу для приготування сніданку, — «Фрітатта»

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Рецепт пухкої та ситної яєчні пропонує ресурс «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти: Цибуля — 1 шт;

Помідор — 2 шт;

Яйця — 4 шт;

Зелень петрушки — 20 г;

Сир твердий — 150 г;

Спеції: сухий часник, сіль, паприка, прованські трави — за смаком;

Олія — 2 ст.л.

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Приготування: РЕКЛАМА Нарізаємо мілко цибулю. У томатів робимо надрізи, ошпарюємо кипятком на 5 хв. Знімаємо шкірочку.

Обсмажуємо на олії на пательні цибулю та томати.

Тим часом натираємо твердий сир, нарізаємо зелень.

Змішуємо між собою яйця та спеції.

Знімаємо пательню з вогню, додаємо прямо туди яйця, зверху посипаємо зеленью та сиром.

Кладемо у духовку випікатись на 15 хв при 180 С.

Рецепт італійської випічки — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), який може подаватися й на святковий стіл, читайте на нашому сайті.

Ілюстративне фото Pixabay

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