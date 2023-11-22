36.09 / 36.62 39.21 / 39.88
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Запечені яблука з шоколадно-горіховою начинкою: рецепт від відомого кулінара Марко Черветті

22:03 25 листопада 2023
Запечені яблука з шоколадно-горіховою начинкою

Яблука — фаворити осені та зими. З них можна приготувати пироги, шарлотки та різноманітні десерти.

Рецептом запечених яблук з шоколадно-горіховою начинкою поділився відомий кулінар Марко Черветті, який раніше радив приготувати солодкий хлібний омлет.

- Сьогодні приготуємо ароматні запечені яблука, начинені шоколадно-горіховим вершковим міксом, з додаванням крихкого печива, кориці та меду, — говорить Марко Черветті. - Таких ніжних яблук ви ще точно не куштували!

Запечені яблука

Інгредієнти (кількість — за смаком)

РЕКЛАМА
  • Яблука
  • Печиво крихке
  • Кориця
  • Мед
  • Волоський горіх
  • Вершкове масло
  • Какао

Яблука миємо, розрізаємо кожне навпіл та виймаємо серцевини. Потім робимо у яблуці ямку, вийнявши частину м’якоті. Викладаємо половинки на деко.

Ту мʼякоть, що ми вийняли з яблук, ріжемо на маленькі шматочки та висипаємо в миску. Сухе крихке печиво та горіхи роздавлюємо рукою та засипаємо до м’якоті яблук. У цю ж суміш додаємо корицю, какао, мед та вершкове масло. Перемішуємо всі інгредієнти, робити це бажано вручну. Сумішшю, що утворилась, наповнюємо кожну половинку яблук. Начинки накладаємо багато. Ставимо деко у заздалегіть розігріту до 180° духовку на режим «Вентиляція»

РЕКЛАМА

Випікаємо яблука протягом 40 хвилин.

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт сирників без борошна.

Фото з альбому Марко Черветті

42

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Габаритні вогні

Про посвідчення водія забудете на півроку: українців попередили про відповідальність за «популярне» порушення ПДР

Салат «Французький Бульвар»

Салат «Французький Бульвар» від Людмили Борщ: шалено смачний і яскравий, сподобається всім рідним і гостям

Сніг на дорозі

Чорноморський циклон влаштує українцям сніговий «армагеддон»: коли і де чекати на удар стихії

Домашнє пісочне печиво

Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту