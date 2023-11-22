Запечені яблука з шоколадно-горіховою начинкою: рецепт від відомого кулінара Марко Черветті

Яблука — фаворити осені та зими. З них можна приготувати пироги, шарлотки та різноманітні десерти.

Рецептом запечених яблук з шоколадно-горіховою начинкою поділився відомий кулінар Марко Черветті, який раніше радив приготувати солодкий хлібний омлет.

РЕКЛАМА

- Сьогодні приготуємо ароматні запечені яблука, начинені шоколадно-горіховим вершковим міксом, з додаванням крихкого печива, кориці та меду, — говорить Марко Черветті. - Таких ніжних яблук ви ще точно не куштували!

Запечені яблука Інгредієнти (кількість — за смаком) РЕКЛАМА Яблука

Печиво крихке

Кориця

Мед

Волоський горіх

Вершкове масло

Какао

Яблука миємо, розрізаємо кожне навпіл та виймаємо серцевини. Потім робимо у яблуці ямку, вийнявши частину м’якоті. Викладаємо половинки на деко.

Ту мʼякоть, що ми вийняли з яблук, ріжемо на маленькі шматочки та висипаємо в миску. Сухе крихке печиво та горіхи роздавлюємо рукою та засипаємо до м’якоті яблук. У цю ж суміш додаємо корицю, какао, мед та вершкове масло. Перемішуємо всі інгредієнти, робити це бажано вручну. Сумішшю, що утворилась, наповнюємо кожну половинку яблук. Начинки накладаємо багато. Ставимо деко у заздалегіть розігріту до 180° духовку на режим «Вентиляція»

РЕКЛАМА

Випікаємо яблука протягом 40 хвилин.

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт сирників без борошна.

Фото з альбому Марко Черветті

42

Читайте нас у Facebook та Instagram